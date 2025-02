Sorpreso a rubare in ospedale, doveva essere ai domiciliari: 38enne arrestato

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri l’uomo è stato bloccato prima che potesse portare a termine il furto e darsi alla fuga.

*******

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 38enne straniero, che sulla scorta degli accertamenti e verifiche svolte, è stato ritenuto il presunto responsabile del reato di furto nonché destinatario di un aggravamento di una misura cautelare disposta dal Tribunale di Parma.

L’uomo, agli arresti domiciliari per un analogo episodio avvenuto nei primi giorni dell’anno in un esercizio commerciale della città, aveva più volte violato la misura cautelare, rendendosi irreperibile durante i controlli.

Nella nottata del 4 febbraio, intorno alle ore 2:00, l’operatore del 112 ha ricevuto una segnalazione urgente dal personale sanitario dell’Ospedale di Parma che aveva notato una persona estranea aggirarsi tra i reparti.

Due pattuglie della Sezione Radiomobile si sono immediatamente recate sul posto e coordinandosi tra di loro hanno bloccato le possibili vie di fuga. I Carabinieri, raggiunto il reparto di “anestesia e rianimazione”, hanno sorpreso un uomo mentre trafugava oggetti da un armadietto in uso al personale infermieristico.

L’individuo è stato immediatamente riconosciuto dagli operanti che lo hanno identificato “a vista” nel 38enne ricercato per l’aggravamento della misura cautelare. Infatti, il Tribunale di Parma gli aveva revocato i domiciliari, disponendo il ripristino della custodia cautelare in carcere, per le continue violazioni agli obblighi imposti.

Durante la perquisizione personale è stata rinvenuta una carta di credito e del denaro in valuta estera risultati appartenere a un infermiere in servizio in quel momento.

La refurtiva è stata prontamente restituita al legittimo proprietario, che ha contestualmente sporto denuncia.

Dopo aver raccolto tutti gli elementi, i Carabinieri hanno arrestato il 38 enne poiché ritenuto il presunto responsabile del reato di furto aggravato ed evasione. Nella circostanza, all’uomo è stata anche notificata l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare.

Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del 38enne la misura cautelare della detenzione in carcere in attesa del processo.

Il 38enne è stato quindi tradotto nel carcere di Parma in esecuzione dei due distinti provvedimenti emessi a suo carico, uno riferito all’aggravamento della misura cautelare che stava già scontando e l’altro riferito al furto per il quale era appena stato processato.

È obbligo rilevare che l’odierno arrestato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma