Sorpreso a rubare su un camper in via Milano, una volta in questura aggredisce gli agenti: arrestato

In data 11.03.2024, alle ore 19.30 circa, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha proceduto all’arresto di un cittadino tunisino (irregolare e pregiudicato) per il reato di resistenza e lesioni a P.U..

Nello specifico, la Sala operativa riceveva al 113 la segnalazione di un furto in atto su un camper in sosta in via Milano.

Ricevute le sommarie descrizioni del soggetto – che vistosi scoperto dal proprietario si dava a precipitosa fuga – le volanti si mettevano sulle sue tracce.

Dopo pochi istanti, gli equipaggi individuavano in una zona limitrofa il soggetto in questione.

Questi, essendo privo di documenti, veniva condotto in Questura per il fotosegnalamento, mantenendo da subito una condotta non collaborativa.

Nelle more delle procedure volte alla sua compiuta identificazione, iniziava a scalciare e spintonare gli operatori, dando persino uno schiaffo ad uno di loro (successivamente refertato in Pronto soccorso con prognosi pari a giorni 1).

Per i motivi in questione, il cittadino tunisino veniva tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a P.U.. Relativamente al furto, rimasto allo stadio del tentativo, il proprietario si riservava di sporgere in seguito querela.

Su disposizione della locale A.G., il soggetto veniva trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo, all’esito del quale al soggetto veniva applicata la misura del divieto di dimora nel comune di Parma.

Questura di Parma