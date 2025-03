Sorpreso a spacciare nel Parco Ducale: arrestato 47enne

Proseguono senza sosta i servizi di contrasto dei fenomeni delittuosi all’interno del Parco Ducale da parte dei Carabinieri. Un altro tentativo di spaccio è stato stroncato sul nascere da una pattuglia che stava svolgendo un mirato servizio in quell’area, i militari hanno immediatamente fermato l’acquirente e arrestato il presunto pusher.

*******

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 47enne africano, ritenuto il presunto responsabile di spaccio e detenzione di “hashish”.

Questo è il sintetico bilancio di un’attività di polizia operata nella mattinata del 4 marzo, quando i militari di pattuglia, impegnati nel quotidiano servizio di controllo del territorio e nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, con particolare riguardo alla vigilanza e tutela dei frequentatori del Parco Ducale, hanno notato, in prossimità di una zona recentemente balzata alla cronaca per essere teatro di ritrovo di persone straniere dedite all’uso di sostanze stupefacenti, di due uomini in atteggiamento sospetto.

Secondo quanto ricostruito, il 47enne straniero, ha estratto dalla tasca della giacca un piccolo involucro che ha successivamente passato nelle mani di un giovane che si trovava di fronte a lui.

In tale circostanza, gli operanti hanno anche notato che lo straniero stava ricevendo in cambio delle banconote. I Carabinieri, ipotizzando trattarsi di una cessione di sostanze stupefacenti in atto, sono immediatamente intervenuti fermando i due uomini.

Durante il controllo, a seguito della perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell’acquirente un “pezzo” di hashish di 3 grammi, mentre nella disponibilità dello straniero, che è stato identificato in un 47enne, contanti per un ammontare di quasi 100 euro in banconote di piccolo taglio, risultato, in parte, denaro appena ricevuto per la vendita dello stupefacente.

I militari hanno approfondito il controllo a carico del 47enne, rinvenendo a seguito di perquisizione ulteriore e analoga sostanza del peso di 30 grammi (suddivisa in una macro porzione da 22 grammi ed un pezzo più piccolo da 8 grammi) che lo stesso aveva occultato nelle tasche del giubbotto.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati prontamente recuperati e posti sotto sequestro. Al termine dell’attività, raccolti tutti gli elementi probatori, il 47enne residente a Parma è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di essere il presunto responsabile di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il Giudice, ha convalidato l’arresto e il 47enne dovrà ora affrontare il processo, l’acquirente invece è stato segnalato all’Autorità Amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

È obbligo rilevare che l’odierno arrestato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma