Sorpreso al Parco Ducale con 70 grammi di hashish e un coltellino: arrestato

I Carabinieri stanno dedicando particolare attenzione con l’impiego di molteplici e risorse in termini di uomini e mezzi per garantire la sicurezza all’interno del Parco Ducale

Nella giornata di ieri, la Compagnia Carabinieri di Parma ha predisposto un servizio di controllo straordinario all’interno del Parco Ducale con l’impiego di un significativo numero di uomini sia in uniforme che in abiti civili, per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari questa volta si sono appostati all’interno del Parco Ducale, nei pressi dell’area destinata al parco giochi per i bambini, nelle vicinanze della quale spesso operano spacciatori di origine straniera.

Nel coso dell’appiattamento i militari hanno notato sopraggiungere un giovane ivoriano, già noto seguito da un nuvolo di ragazzi, che si posizionavano in un punto defilato, piazzando un ragazzo del gruppo a fare da vedetta.

A questo punto i carabinieri, senza perdere tempo son intervenuti e nel fuggi fuggi generale sono riusciti a fermare il giovane ivoriano.

Ai carabinieri non è rimasto che procedere ad una perquisizione personale, stante lo stato di agitazione del ragazzo, che veniva trovato in possesso di due pezzi di hashish, del peso complessivo di 70 grammi e la somma in contanti di 300 euro.

Il giovane, al termine delle operazioni di rito, è stato arrestato perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma