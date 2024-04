Sorpreso in ciabatte e accappatoio in una spa a Salso, ma non era un cliente

Approfitta di un momento di confusione alla reception, si mescola ai clienti e raggiunge la spa. Scoperto dal personale dell’albergo è stato immediatamente allontanato.

Aveva pensato di trascorrere una bella giornata alla SPA, facendo il bagno nelle calde acque delle vasche termali e usufruendo dei vari servizi, compreso l’utilizzo dell’accappatoio e la consumazione di colazione e bevande forniti dall’hotel. Peccato che non rientrasse tra i clienti della struttura e non avesse alcuna intenzione di pagare il servizio.

L’uomo, un 42enne nordafricano, noto alle forze dell’ordine, aveva approfittato di un momento di confusione alla reception di un albergo di Salsomaggiore Terme e si era intrufolato tra un gruppo numeroso di turisti, riuscendo, furtivamente a raggiungere i locali del solarium, dove si era comodamente sistemato. Qui però, forse anche perché in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva cominciato ad infastidire gli altri clienti tant’è che il personale della struttura ricettiva lo convinceva ad allontanarsi.

Successivamente la direttrice dell’hotel presentava una querela presso la locale Stazione Carabinieri, dando una descrizione dell’uomo e del suo comportamento. I militari di via D’Acquisto, sempre molto attenti al controllo del territorio e ai soggetti che sono soliti frequentare certe zone dalla cittadina termale, non impiegavano molto, in base alla descrizione fornita, a individuare il 42enne, persona già nota per i suoi trascorsi turbolenti.

Al termine degli accertamenti, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, l’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria per insolvenza fraudolenta e molestie.