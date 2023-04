Sorpreso in possesso di un taglierino, rifiuta di fornire le sue generalità: denunciato

A seguito dell’intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio disposti dal Questore di Parma, stanotte la Polizia di Stato di Parma ha denunciato un 30enne extracomunitario per rifiuto di fornire le proprie generalità e per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Durante un posto di controllo predisposto in zona via Via Mantova le volanti hanno fermato e controllato un’autovettura con 4 passeggeri a bordo.

Gli occupanti del veicolo sono stati identificati per un cittadino italiano 56enne e due cittadini extracomunitari un 26 enne un 29enne entrambi in regola con il permesso di soggiorno. Il quarto passeggero, un cittadino extracomunitario, alla richiesta di fornire un documento identificativo, ha cominciato a manifestare un atteggiamento insofferente al controllo di polizia rifiutandosi categoricamente di fornire le proprie generalità.

Visto l’atteggiamento nervoso e poco collaborativo, l’uomo è stato accompagnato in Questura per essere compiutamente identificato.

Sottoposto a rilievi fotodattiloscopici da parte del personale della Polizia Scientifica, il soggetto è stato identificato per un 30enne, già noto alle forze dell’ordine, ma in regola con la normativa sul soggiorno. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un taglierino.

Alla richiesta di spiegazioni circa il possesso del taglierino, l’uomo è rimasto in silenzio, senza fornire alcuna spiegazione.

Al termine dell’attività di identificazione, il 30enne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato porto di oggetti atti ad offendere e rifiuto di fornire le proprie generalità.