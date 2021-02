Sorpreso nella notte lungo via Duca Alessandro con attrezzi da scasso e senza patente: denunciato

Nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle ore 02.45, personale della Polizia di Stato si avvedeva del transito lungo via Duca Alessandro di un’autovettura sospetta.

Gli operatori, una volta fermato il veicolo, notavano subito che l’autovettura risultava priva di copertura assicurativa e che il soggetto, generalizzato per un noto pluripregiudicato residente in Parma non aveva al seguito la patente di guida.

Inoltre, gli agenti, al fine di comprendere la motivazione della presenza del soggetto sulla pubblica via in orario notturno, lo incalzavano con diverse domande alle quali l’uomo forniva giustificazioni lacunose e reticenti dimostrando sempre più nervosismo.

Ciò constatato e sospettando egli occultasse armi od oggetti atti ad offendere si provvedeva a sottoporre l’uomo ed il suo mezzo ad un più accurato controllo durante il quale emergeva la presenza, sui sedili posteriori, di una grande quantità di attrezzi da scasso, tra cui cacciaviti, pinze ed un coltello da cucina. Si rinveniva inoltre un piccolo involucro trasparente con all’interno sostanza presumibilmente riconducibile a cocaina.

Appreso tutto il materiale, l’uomo veniva condotto presso i locali della Questura dove veniva denunciato per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso e sanzionato amministrativamente per possesso di stupefacenti per uso personale.

Inoltre, a suo carico veniva redatta sanzione amministrativa ai sensi dell’art 19/2020, motivata per la sua permanenza senza giustificato motivo sulla pubblica via in spregio alle vigenti normative per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

L’auto in quanto priva di assicurazione veniva invece sottoposta a sequestro amministrativo.

Questura di Parma