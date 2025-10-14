Sospeso il presidio per la Palestina in piazza Garibaldi

I promotori del presidio permanente in piazza Garibaldi a Parma, previsto per i mercoledì e venerdì di ottobre, hanno annunciato la sospensione dell’iniziativa. La decisione è stata presa in attesa degli sviluppi relativi all’accordo di pace su Gaza, con l’intento di valutare eventuali modalità future di sostegno e solidarietà.

Il presidio, che da settimane era programmato come momento di sensibilizzazione e sostegno alla causa palestinese, non si svolgerà dunque fino a nuove comunicazioni. Gli organizzatori hanno dichiarato che eventuali nuove iniziative saranno tempestivamente rese note.