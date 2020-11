Sostanze Stupefacenti e oggetti atti allo scasso rinvenuti dall’Associazione Polizia di Stato nel parco Falcone Borsellino

Non si è mai fermata l’attività di controllo e di vigilanza delle Forze dell’Ordine e della Associazioni di volontariato, nonostante i disagi causati dal Covid19, sul territorio, nei parchi cittadini e nelle aree consentite per le attività all’aperto per la sicurezza dei cittadini.

Nella giornata di ieri l’Associazione Polizia di Stato durante l’attività di controllo ha rinvenuto tra i cespugli del Parco Falcone Borsellino: 80 gr circa di droga, un grosso coltello e attrezzi atti allo scasso.

Gli attrezzi e le sostanze, pronte per lo spaccio, sono stati consegnati alla Polizia Locale che ha proceduto al sequestro.

Soddisfazione espressa dall’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa: “Le continue e costanti operazioni delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, fanno sì che possa percepire nelle nostre aree verdi un senso di protezione e di sicurezza. Ringrazio la Polizia Locale e i volontari perché grazie alla sinergia che hanno creato riusciamo ad essere presenti su più zone della città. Continueremo su questa strada mantenendosi ben saldo all’obiettivo: neutralizzare le azioni di chi spaccia, di chi non rispetta la cosa pubblica e le nostre aree verdi”.