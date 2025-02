SosteniAmo Colorno: “Anche il nostro Comune doveva schierarsi contro i tagli del Governo”

“Con dispiacere apprendiamo che il nostro Sindaco non ha sottoscritto l’appello lanciato dalla maggior parte dei Sindaci della provincia, contro i tagli da parte del Governo. Oltre a Colorno gli altri comuni assenti sono pressoché tutti amministrati dal centro destra. Si tratta di una scelta di campo politico ben precisa.”

Lo scrive in una nota la minoranza consigliare “SosteniAmo Colorno”.

“In sede di approvazione di bilancio preventivo 2025-2027 ci è stato comunicato che i tagli (circa 20.000 euro per Colorno) non comporteranno modifiche sostanziali al nostro bilancio per il prossimo anno, ma questo più che altro per meriti della ragioniera del comune e di alcune operazioni contabili. Ciò non toglie che sia necessaria una forte presa di posizione politica, anche per evitare future manovre analoghe e per ribadire come il governo non possa “far cassa” sulle spalle dei comuni.

I comuni, infatti, sono gli enti più vicini ai cittadini e i sindaci devono per primi difendere gli interessi dell’ente e della cittadinanza.

Questo lo abbiamo comunicato in consiglio comunale a dicembre e lo ribadiamo oggi.”