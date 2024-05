“SosteniAmo Colorno” con Alberto Padovani presenta la lista dei candidati consiglieri

Prosegue in modo costante il lavoro del Comitato Civico Colorno 2024.

Dopo l’annuncio della candidatura a Sindaco di Alberto Padovani, l’impegno si è concentrato sulla composizione della lista di candidati al Consiglio comunale.

“Crediamo di avere fatto un buon lavoro. Ringrazio uno ad uno e collettivamente i candidati che hanno dato disponibilità. Ringrazio a maggior ragione chi ha fatto un passo indietro per consentire ad altri di entrare. Ora inizia la campagna elettorale vera e propria: ci faremo trovare pronti”.

A breve sarà completato e reso pubblico il programma di SosteniAmo Colorno.

Primo appuntamento pubblico: sabato 4 maggio, ore 17, nella Sala Meeting dello Stadio Comunale di Colorno (Via IV Novembre). Alberto Padovani dialogherà di sostenibilità e ambiente con Annalisa Corrado, delegata della Segreteria PD sui temi della conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030, candidata alle elezioni europee nella circoscrizione nord-est.

“Ho dato disponibilità ai partiti e movimenti che appoggiano la nostra lista civica: parteciperò volentieri a tutte le loro iniziative a Colorno, se invitato a dare un contributo, ma parlerò in primo luogo di Colorno e del territorio. Stessa disponibilità la do per incontrare cittadini e associazioni”.