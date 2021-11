Sottoscritto il Patto di Collaborazione per il Quartiere Parma Centro

Il Patto di Collaborazione relativo al progetto “1+1=1 Centro Insieme”, prevede la riqualificazione del cortile dalla scuola Ulisse Adorni, per farne uno spazio a disposizione non solo della scuola ma del Quartiere Parma Centro.

Il Patto di Collaborazione rientra tra quelli promossi dall’Assessorato alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini, guidato da Nicoletta Paci. E’ stato sottoscritto da Simona Colombo, Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale del Comune di Parma; da Maurizio Olivieri, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Parma Centro, dai rappresentati del Consiglio di Istituto, per cui erano presenti il Presidente Stefano Alfieri e la vice Francesca Medioli, e dai referenti del CCV – Consiglio dei Cittadini Volontari del Quartiere Parma Centro per cui erano presenti la coordinatrice Alessandra Brazzelli, il vice Roberto Rossi ed Emanuele Fava.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessora alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini, Nicoletta Paci, che ha rimarcato “il buon risultato raggiunto grazie ai fondi del Bilancio Partecipativo del Comune di Parma. Si tratta di un progetto frutto della sinergia di diversi attori che dà risposte concrete ai desiderata della scuola, del CCV e dei cittadini”.

“Un cortile per fare comunità”: potrebbe essere questo lo slogan che descrive il progetto di riqualificazione del cortile della scuola “Ulisse Adorni”, al fine di renderlo potenzialmente più fruibile per iniziative aperte al quartiere come feste per ragazzi, laboratori e centri estivi, oltre che per sperimentare modalità didattiche alternative e al di fuori delle aule tradizionali.

L’obiettivo è quello di creare spazi più confortevoli per i bambini dei plessi dell’Istituto Comprensivo “Parma Centro”, per attività di gioco e didattiche all’aperto e recuperare luoghi di socializzazione per il quartiere, aperti a diverse iniziative e attività per tutti.

Il Patto di Collaborazione, che coinvolge Comune di Parma, CCV Parma Centro ed Istituto Comprensivo Parma Centro, è frutto della progettazione condivisa che ha visto protagonista un gruppo di genitori-cittadini attivi dell’Istituto Comprensivo Parma Centro (Dirigente e Consiglio d’Istituto) ed è stato approvato nell’ambito del Bilancio partecipativo 2019-2021 del Comune di Parma (prorogato al 2022 a causa dell’emergenza sanitaria).

Alla base del progetto di riqualificazione estetica e funzionale del cortile c’è il riconoscimento della scuola come spazio pubblico fruibile non solo agli studenti, ma anche dalle famiglie, dalle associazioni, dal quartiere e dal territorio.

La scuola aperta e condivisa è una risorsa collettiva, che si connota come bene comune e potenzialmente come polo civico per il quartiere. Lo spazio fisico del cortile diventa, quindi, un luogo di aggregazione e inclusione sociale.

Il progetto prevede che il cortile sia fruibile e disponibile oltre l’orario scolastico, proponendo e realizzando iniziative ed attività tra cui un centro estivo, laboratori ed eventi, ma anche feste che sviluppino una progettualità attiva e condivisa fra i diversi attori del territorio, secondo un modello partecipativo. Genitori, associazioni, cittadini, gruppi informali, famiglie hanno compreso il valore sociale e le potenzialità del bene pubblico (la scuola), rendendosi responsabili della sua cura, del suo funzionamento, del ruolo sociale che esso riveste.