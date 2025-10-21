Sp 18 del Pilastrello a senso unico alternato in località La Fratta il 24 e 25 ottobre (dalle 9 alle 17)

Il servizio Viabilità della Provincia di Parma rende noto che sarà istituito il senso unico alternato lungo la strada provinciale 18 del Pilastrello (località La Fratta) dal km 6+600 al km 6+850 dalle 9 alle 17 nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025, per consentire l’esecuzione di indagini geologico-geofisiche.

Le indagini sono propedeutiche alla progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento barriere di sicurezza stradali.

“In quel tratto della Sp18 – spiegano il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda e il vice con delega alla Viabilità Daniele Friggeri – è attualmente presente un evidente cedimento del rilevato stradale lungo la corsia in direzione Montecchio Emilia. Le indagini consentiranno di capire, nel dettaglio, la natura del cedimento per poter valutare la gravità del danno e gli interventi necessari per la piena messa in sicurezza della viabilità”.