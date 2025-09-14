Spaccio di cocaina a Fidenza, denunciato un 18enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fidenza, al termine di una rapida e approfondita attività d’indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 18enne di origini straniere, ritenuto il presunto responsabile di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina, nonché di ricettazione di un’auto a noleggio.
Secondo quanto ricostruito, fin dalle prime ore del 4 settembre scorso, i militari si erano messi sulle tracce di un’auto sospetta, segnalata come probabile veicolo utilizzato per un giro di cessioni di stupefacenti sul territorio della cittadina borghigiana.
Dopo serrate ricerche, l’auto è stata rintracciata in una zona periferica della città, nei pressi di alcune attività commerciali. Dopo essersi appostati, i Carabinieri hanno monitorato gli spostamenti del veicolo, risultato condotto da un solo individuo di sesso maschile.
I militari hanno notato l’uomo fermarsi nel parcheggio di un bar e, dopo essere sceso, sedersi ai tavolini. Poco dopo è sopraggiunta un’altra auto, dalla quale è scesa una donna che lo ha raggiunto.
I due hanno effettuato un rapido scambio: denaro in cambio di un piccolo involucro che il giovane teneva in mano.
Ritenendo che l’incontro fosse finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno deciso di fermarli e sottoporli a controllo.
La donna, a precisa domanda degli operanti, ha consegnato l’oggetto appena ricevuto, risultato essere un involucro termosaldato contenente cocaina, del peso di circa 0,55 grammi.
Accertata la cessione, i militari hanno identificato il ragazzo, sottoponendolo a perquisizione personale e veicolare. Si tratta di un 18enne straniero domiciliato in provincia, trovato in possesso di 65 euro in contanti, ritenuti il provento dello spaccio appena documentato.
La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire altri 8 involucri termosaldati, identici a quello sequestrato all’acquirente, contenenti cocaina per un peso complessivo di quasi 5 grammi, occultati nel rivestimento in pelle della leva del cambio.
Il controllo documentale ha accertato che l’auto era oggetto di ricerche: nel 2024 una società di autonoleggio del Nord Italia l’aveva denunciata per appropriazione indebita, in quanto concessa in locazione a una terza persona e mai restituita. Il 18enne non ha fornito alcuna spiegazione sul possesso del veicolo, né è stato in grado di esibire un contratto di noleggio o i documenti di circolazione. Pur avendo le chiavi originali e senza segni di effrazione, non ha saputo indicare chi gliel’avesse consegnata.
La sostanza rinvenuta, risultata cocaina a seguito dell’esame “Narkotest”, è stata sequestrata, così come l’autovettura.
La donna è stata segnalata all’Autorità Amministrativa quale assuntrice di stupefacenti, mentre per il 18enne, su cui sono emersi chiari indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati — fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva — è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.