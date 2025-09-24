Ultime notizie
Spaccio di droga: arrestato 44enne con oltre 2,4 kg di hashish e cocaina

La Squadra Mobile lo ferma in Oltretorrente: in casa trovata droga nascosta in una borsa di tela. L’uomo aveva già precedenti per spaccio

di Tatiana Cogo

La Polizia di Stato di Parma ha arrestato un cittadino tunisino di 44 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla sezione antidroga della Squadra Mobile, nel primo pomeriggio di ieri, durante un servizio mirato al contrasto del traffico di droga.

L’uomo è stato fermato a bordo di un’autovettura mentre transitava in zona Oltretorrente. Il suo evidente nervosismo ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di sottoporlo a controllo: addosso gli sono stati trovati 10 grammi di hashish, 170 euro in contanti e le chiavi della propria abitazione.

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata in un appartamento in zona ospedale, ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di stupefacente: 2,420 kg di hashish in panetti, circa 42 grammi di cocaina e un bilancino di precisione con residui di droga. La sostanza e il denaro sono stati sequestrati.

Il 44enne, già gravato da due condanne per reati in materia di stupefacenti e attualmente in affidamento in prova con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, è stato accompagnato in Questura e compiutamente identificato.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Parma in attesa del rito direttissimo.

