Spaccio di droga: arrestato 44enne con oltre 2,4 kg di hashish e cocaina

La Polizia di Stato di Parma ha arrestato un cittadino tunisino di 44 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla sezione antidroga della Squadra Mobile, nel primo pomeriggio di ieri, durante un servizio mirato al contrasto del traffico di droga.

L’uomo è stato fermato a bordo di un’autovettura mentre transitava in zona Oltretorrente. Il suo evidente nervosismo ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di sottoporlo a controllo: addosso gli sono stati trovati 10 grammi di hashish, 170 euro in contanti e le chiavi della propria abitazione.

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata in un appartamento in zona ospedale, ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di stupefacente: 2,420 kg di hashish in panetti, circa 42 grammi di cocaina e un bilancino di precisione con residui di droga. La sostanza e il denaro sono stati sequestrati.

Il 44enne, già gravato da due condanne per reati in materia di stupefacenti e attualmente in affidamento in prova con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, è stato accompagnato in Questura e compiutamente identificato.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Parma in attesa del rito direttissimo.