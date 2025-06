“Spazi d’ozio 2025” al via il programma estivo del Teatro del Cerchio

È il momento di Spazi d’Ozio: la rassegna estiva, arrivata alla dodicesima edizione, ricca di spettacoli organizzata dal Teatro del Cerchio per l’estate 2025 a Parma. Nella nuova sede di via Belli sono in programma ben 16 serate di spettacoli, da giugno a quasi tutto il mese di luglio, con spettacoli per bambini e famiglie e un evento speciale per tutti“Spazi d’Ozio – EcoFestival 2025” non è solo una rassegna estiva, è un’occasione gioiosa di incontri, di socialità, di cultura e divertimento.

Il ciclo di appuntamenti che da ben dodici anni viene organizzato dallo staff del Teatro del Cerchio, sotto la guida del direttore artistico Mario Mascitelli, e grazie al sostegno del Comune di Parma e della Regione Emilia Romagna, ha le caratteristiche di una proposta ludico-formativa in cui convergono con successo tante energie, diverse creatività e molteplici proposte culturali.

La dodicesima edizione, che debutterà martedì 24 giugno e si protrarrà fino a venerdì 18 luglio, nel confortevole spazio climatizzato del Teatro del Cerchio di via Belli 6/a, rivelerà ancora di più la volontà di lavorare cercando di ampliare e diversificare la programmazione culturale esistente in città. In programma ci sono 15 spettacoli per famiglie e una serata-evento, il 27 giugno, di teatro, musica e divertimento con lo spettacolo cult di Mario Mascitelli “I miei anni 70”, con la partecipazione di Stefano Bernardini.

Anche il calendario di quest’anno, pertanto, sarà ricco ed eterogeneo, volto ad abbracciare l’interesse di diverse fasce di pubblico, sia per età che per formazione.

“Spazi d’ozio 2025” sarà prima di tutto un luogo di festa con un programma che, a dispetto dell’ozio nel titolo, si preannuncia vivace ed eclettico, distribuito su 16 giornate di eventi, dal martedì al venerdì.

Per maggiori dettagli: www.teatrodelcerchio.it

Per informazioni e prenotazioni telefonare o inviare un messaggio whatsapp al numero 351.5337070 o scrivere a prenotazioniteatrodelerchio@gmail.com