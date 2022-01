Spazi per studiare: anche le associazioni sportive aderiscono al progetto di Parma Città Universitaria

Alcune associazioni sportive della città, rispondendo all’appello del Vice Sindaco Marco Bosi, hanno aderito all’iniziativa promossa da Parma Città Universitaria per mettere a disposizione gli spazi comunali gestiti dalle associazioni del territorio in modo da offrire nuovi luoghi di studio a tutti i ragazzi universitari che hanno scelto Parma per formarsi. Un appello, nato da un confronto tra Comune, Università di Parma e Consiglio degli Studenti, lanciato a tutte le associazioni cittadine presenti nei locali comunali, che già negli scorsi mesi si sono prontamente messe a disposizione e alle quali si aggiungono ora anche le realtà sportive.

Nella situazione attuale, che ha portato a un nuovo modo di vivere la città e l’università, è necessario infatti ripensare le attività mantenendo sempre un distanziamento adeguato e creando nuovi spazi per gli studenti in maniera organizzata e coordinata così da garantire uno spazio sicuro a tutti.

Le Viole Amatori Parma ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica L’Olimpica, Coopernuoto SCSD, Circolo Inzani ASD, Comitato Italiano Paralimpico CIP e GiocoParma ASD metteranno quindi a disposizione, a partire da lunedì 17 gennaio, ciascuna secondo le proprie possibilità, in varie fasce orarie, su prenotazione e con obbligo di super green pass per l’accesso, gli spazi comunali nei quali svolgono le loro attività, alcuni anche dotati di possibilità di collegamento wifi.

Il dialogo con il territorio e con le sue realtà è uno dei cardini di “Parma Città Universitaria”, la convenzione siglata da Comune e Università nel maggio 2019 con l’obiettivo di riempire ancor più di sostanza un concetto che non vuole essere solo uno slogan ma pratica concreta: in questa fase l’obiettivo è quello di favorire l’incontro tra le tante realtà associative della nostra città e gli universitari. Un progetto di ampio respiro, nato dalla consapevolezza di quanto la profonda vocazione universitaria di Parma rappresenti un valore per il tessuto cittadino in ogni suo ambito.

Le associazioni interessate a aderire all’iniziativa possono comunicare la loro disponibilità scrivendo a vicesindaco@comune.parma.it .

Di seguito l’elenco e i riferimenti delle associazioni che hanno a oggi aderito.

È necessario il super green pass per l’accesso a tutti i locali.

· Le Viole Amatori Parma ASD

Indirizzo: Cittadella del Rugby – Via San Leonardo 110/A

Orari di apertura: 09:00 – 12:00 / 17:30 – 19:30

Fermata bus limitrofa: linee 1 e 7

Referente e contatti: Segreteria (0521798107)

Accesso tramite prenotazione

· Associazione Sportiva Dilettantistica L’Olimpica

Indirizzo: Strada Guglielmo Marconi, 39A

Orari di apertura: 09:00 – 13:30

Fermata bus limitrofa: Linea n.8

Referente e contatti: Luca Pellacini (333 2159540, luca.pellacini@ailce.it, lolimpica@live.it )

La disponibilità di spazio, essendo un piccolo centro sportivo, è solo relativa ad uno spazio sportivo pavimentato, coperto e riscaldato separato dai campi da gioco presenti, purtroppo privo di arredi e mobilio. Lo spazio è utilizzabile solo su prenotazione programmata e standardizzata in modo che si possa modulare con le altre attività.

· Coopernuoto SCSD

Indirizzo: Via Luigi Anedda 23/A zona Moletolo c/o le piscine

Orari di apertura: 8.00 – 21.30

Fermate bus limitrofi: linea 15

Referente e contatti: Bonomini Davide (parma@coopernuoto.it)

Accesso tramite prenotazione

· Circolo Inzani ASD

Indirizzo: Via Luigi Anedda 3/A

Orari di apertura: 10:00 – 24:00

Fermate bus limitrofi: linea 15

Referente e contatti: Francesca Tenti (sergio.greci@alice.it)

Accesso tramite prenotazione

· Comitato Italiano Paralimpico CIP

Indirizzo: Via Stirone, 4 (sede AMNIC)

Orari di apertura: 9:00 – 18:00

Fermate bus limitrofi: linee 1 e 7

Referente e contatti: Andrea Grossi ( parma@comitatoparalimpico.it , 3929191902)

Accesso tramite prenotazione

· GiocoParma ASD

Indirizzo: Via Silvio Pellico, 14 (Palasport)

Orari di apertura: da lunedì a venerdì 9:30-12:30

Fermate bus limitrofi: Linea 5

Referente e contatti: Michela Grasselli ( segreteria@giocopolisportiva.it , 3333522913)

Accesso tramite prenotazione

Associazione Provinciale LILT Parma A.P.S.

Indirizzo: Via Volturno, 27/A

Orari di apertura: 8.30 – 12.30 / 15.00 – 18.00

Fermata bus limitrofa: linea 11 (Via Volturno)

Referente e contatti: Chierici Francesca ( parma@lilt.it )

Accesso tramite prenotazione

Associazione Andos Parma Odv

Indirizzo: Via Emilia Ovest, 18

Orari di apertura: 9:00-12:00 / 15:00-18:00

Fermata bus limitrofa: capolinea linea 3

Referente e contatti: Zanacca Cecilia (3391938853)

Accesso tramite prenotazione

Associazione Help For Children Parma Odv

Indirizzo: Via S. Leonardo 47

Orari di apertura: su appuntamento

Fermate bus limitrofi: linee 1 – 7

ReferentI e contatti: Giancarlo Veneri – Gabriella Sirocchi (3489053528) Enrico Pelassa (3489841252)

Accesso tramite prenotazione

Associazione Vita APS

Indirizzo: Via Emilia Ovest, 18

Orari di apertura: su appuntamento

Fermate bus limitrofi: linee 3 ed 11

Referente e contatti: Maurizio Bossi (3484328132)

Assenza di WiFi

Accesso tramite prenotazione

Associazione Circolo Giovane Italia APS

Indirizzo: Via Kennedy, 7 (Barriera M. D’Azeglio – Piazzale Santa Croce)

Orari di apertura: 9:30 – 11:30 / 16:00 – 18:00

Fermate bus limitrofi: linee 3- 4 – 5 – 7

Referente e contatti: Guido Sani (0521.773412 – 346.4919.106 – guidosani@alice.it )

Accesso tramite prenotazione

Associazione Intercral Parma APS

Indirizzo: Via Sartori, 39

Orari di apertura: 9.00-12,30 / 14,30-18,30

Fermate bus limitrofi: Viale Piacenza Efsa

Referente e contatti: Pinardi Mauro ( presidente@intercralparma.it )