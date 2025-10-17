Spazio Giovani Parma sbarca su Instagram: prevenzione e supporto ai teenager anche online

In un mondo dove i social diventano parte integrante della vita dei giovani, lo Spazio Giovani Parma (consultorio dell’Ausl rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni) porta la prevenzione direttamente su Instagram. Da pochi giorni è attivo il profilo @spaziogiovaniparma, gestito dai professionisti del servizio dell’Ausl di Parma, pensato per fornire informazioni chiare e affidabili sui temi della salute, della sessualità e dei corretti stili di vita.

Il profilo rappresenta un luogo virtuale sicuro dove i ragazzi possono confrontarsi con esperti reali attraverso messaggi diretti, accedendo a contenuti leggeri ma allo stesso tempo informativi, campagne di comunicazione regionali e aziendali, e aggiornamenti sulle attività scolastiche e nei consultori. Un servizio utile non solo ai giovani, ma anche agli adulti di riferimento, come genitori, insegnanti e educatori, interessati a seguire e supportare le nuove generazioni.

Accanto all’attività ambulatoriale, lo Spazio Giovani opera attraverso rapporti istituzionalizzati con gli studenti e gli insegnanti delle le scuole superiori.

“Finalmente lo Spazio Giovani ha un profilo Instagram – commenta Tita Christine Kaihura, responsabile del Servizio –. Questo strumento aggiunge una dimensione digitale al nostro lavoro, intercettando i bisogni dei ragazzi e offrendo un contributo qualificato e di prossimità, anche online.”

Il nuovo profilo si affianca alla pagina Facebook già attiva e al sito internet dello Spazio Giovani, che per motivi tecnici ha temporaneamente trasferito i contenuti sul portale dell’Ausl di Parma.

Lo Spazio Giovani offre in forma totalmente gratuita sostegno e consulenza psicologica, promozione di stili alimentari corretti, prevenzione e contrasto di comportamenti a rischio e, più in generale, promozione della salute. L’accesso, che garantisce la massima riservatezza e per il quale non è necessaria l’impegnativa del medico curante o dello specialista, avviene con appuntamento telefonico nella sede dello Spazio Giovani del Distretto di residenza.

Le attività, svolte nelle sedi di Parma, Sorbolo Mezzani, Fidenza, San Secondo, Langhirano, Borgotaro e Fornovo sono le seguenti: consulenze sui temi della vita affettiva, del rapporto con i genitori e il gruppo dei pari, informazioni al singolo utente o a piccoli gruppi su contraccezione, gravidanza, sessualità e malattie a trasmissione sessuale, informazione e consulenza sui problemi dell’alimentazione, counselling, consulenze psicologiche, gruppi di discussione, contraccezione, visite ginecologiche e ostetriche.

Per informazioni, orari e servizi offerti: Spazio Giovani Parma