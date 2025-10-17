Quotidiano online di Parma

Spazio Giovani Parma sbarca su Instagram: prevenzione e supporto ai teenager anche online

Affettività, sessualità, benessere psicologico e stili di vita corretti: i professionisti dell’Ausl accompagnano i giovani dai 14 ai 19 anni attraverso post, stories e reel dedicati

di Tatiana Cogo

In un mondo dove i social diventano parte integrante della vita dei giovani, lo Spazio Giovani Parma (consultorio dell’Ausl rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni) porta la prevenzione direttamente su Instagram. Da pochi giorni è attivo il profilo @spaziogiovaniparma, gestito dai professionisti del servizio dell’Ausl di Parma, pensato per fornire informazioni chiare e affidabili sui temi della salute, della sessualità e dei corretti stili di vita.

Il profilo rappresenta un luogo virtuale sicuro dove i ragazzi possono confrontarsi con esperti reali attraverso messaggi diretti, accedendo a contenuti leggeri ma allo stesso tempo informativi, campagne di comunicazione regionali e aziendali, e aggiornamenti sulle attività scolastiche e nei consultori. Un servizio utile non solo ai giovani, ma anche agli adulti di riferimento, come genitori, insegnanti e educatori, interessati a seguire e supportare le nuove generazioni.

Accanto all’attività ambulatoriale, lo Spazio Giovani opera attraverso rapporti istituzionalizzati con gli studenti e gli insegnanti delle le scuole superiori.

“Finalmente lo Spazio Giovani ha un profilo Instagram – commenta Tita Christine Kaihura, responsabile del Servizio –. Questo strumento aggiunge una dimensione digitale al nostro lavoro, intercettando i bisogni dei ragazzi e offrendo un contributo qualificato e di prossimità, anche online.”

Il nuovo profilo si affianca alla pagina Facebook già attiva e al sito internet dello Spazio Giovani, che per motivi tecnici ha temporaneamente trasferito i contenuti sul portale dell’Ausl di Parma.

Lo Spazio Giovani offre in forma totalmente gratuita sostegno e consulenza psicologica, promozione di stili alimentari corretti, prevenzione e contrasto di comportamenti a rischio e, più in generale, promozione della salute. L’accesso, che garantisce la massima riservatezza e per il quale non è necessaria l’impegnativa del medico curante o dello specialista, avviene con appuntamento telefonico nella sede dello Spazio Giovani del Distretto di residenza.

Le attività, svolte nelle sedi di Parma, Sorbolo Mezzani, Fidenza, San Secondo, Langhirano, Borgotaro e Fornovo sono le seguenti: consulenze sui temi della vita affettiva, del rapporto con i genitori e il gruppo dei pari, informazioni al singolo utente o a piccoli gruppi su contraccezione, gravidanza, sessualità e malattie a trasmissione sessuale, informazione e consulenza sui problemi dell’alimentazione, counselling, consulenze psicologiche, gruppi di discussione, contraccezione, visite ginecologiche e ostetriche.

Per informazioni, orari e servizi offerti: Spazio Giovani Parma

Leggi anche:

Ubaldi (ChiAma Parma): “Raccolta rifiuti porta a porta inadeguata, Parma una delle poche città che la difende”

Parma Marathon 2025, la città si prepara alla corsa. Ecco le modifiche alla viabilità

L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Parma domenica 26 ottobre

Via Spezia, salvi i 97 platani, Civiltà Parmigiana: “Vincono le firme dei cittadini contro il progetto di abbattimento”

Scuole sicure, Cavandoli (Lega): “A parma quasi 40mila euro dal Viminale”

Intesa tra Procura Guardia di Finanza e Agenzia Entrate per maggiore contrasto a illeciti penali tributari

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies