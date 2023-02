Speciale San Valentino al Castello di Compiano

In occasione di San Valentino, Cupido sorvolerà il Castello di Compiano nelle due serate di sabato 11 e sabato 18 febbraio:

alle ore 18.00 si terrà la visita “narrata” STORIE D’AMORE TRA PASSIONE E INTRIGHI.

Grazie a fotografie, lettere d’amore, diari dei ricordi e libri sarà organizzata una speciale visita guidata negli ambienti della casa-museo Raimondi Gambarotta che svelerà l’identità di personaggi più o meno celebri, la cui storia si intreccia con quella del Castello di Compiano e le sue eleganti sale.

Aneddoti, curiosità, immagini e parole saranno il filo rosso della narrazione di secoli di passioni, amori e gelosie. La calda luce delle candele creerà un’atmosfera unica e suggestiva.

Lasciatevi trasportare dal racconto di relazioni amorose travolgenti e tormentate e dalle curiosità di un castello millenario, che ospita una casa-museo davvero originale.

Al termine, aperitivo romantico in sala da biliardo.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

info@castellodicompiano.it; 20 euro a persona comprensiva di aperitivo (evento per SOLI ADULTI)

Chi lo desidererà potrà inoltre cenare IN AMBIENTE PRIVATO, riservato in esclusiva, a lume di candela, in una delle sale del Museo. Il menù sarà il seguente: Carpaccio di tonno, puntarelle, fonduta di caprino, Crudità di scampi su crema di zucca, burrata e pistacchi, Cono di spuma al salmone e granella, Crocchette di orata alle 3 maionesi, Riso alla bietola, cozze, vongole e croccante di nocciole, Tagliata di tonno al sesamo nero, cavolo rosso marinato agli agrumi e senape, acqua, caffè. vino alla carta.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

info@castellodicompiano.it; 220 euro a coppia (evento per SOLI ADULTI)

Castello di Compiano

MUSEO · HOTEL · RISTORANTE · LOCATION

Via Rossi Sidoli,15

43053 Compiano (PR)

Tel +39 0525 825541

www.castellodicompiano.it – info@castellodicompiano.it