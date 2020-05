Spesa local, il supermercato online che consegna in 24 ore è arrivato a Parma

In questo periodo di quarantena forzata e riduzione massima dei contatti è arrivato a Parma un nuovo servizio per ricevere la spesa alimentare direttamente a casa in meno di 24 ore.

Senza necessità di uscire, attendere ore in lunghe file fuori dal supermercato e rischiare inutilmente di contagiarsi è possibile ordinare online in pochi click tutto ciò che serve.

Infatti Spesa Local mette a disposizione del cliente oltre 400 prodotti tra cui; frutta e verdure fresche che arrivano ogni giorno da aziende agricole locali, carne di aziende italiane e tutti i prodotti necessari in ogni dispensa, di brand conosciuti e di qualità.

I prodotti arrivano entro 24 ore dalla ricezione dell’ordine e consegnati in furgoni refrigerati, assicurando la freschezza dei prodotti e seguendo tutti i protocolli di sicurezza.

Ordinare è facilissimo, il cliente va su www.spesalocal.it e sceglie ciò che vuole ricevere tra oltre 400 prodotti, oppure può scrivere la lista della spesa su Whatsapp.

Si paga online e si sceglie il giorno in cui si vuole ricevere la spesa.

Il supporto clienti contatterà il cliente tramite Whatsapp per avvisare riguardo l’orario di consegna e sarà sempre disponibile per rispondere a tutte le richieste.

L’idea per questo nuovo servizio è nata a Valentino Marangi, ceo di Che Buoni, una startup digitale con base a Bologna che a causa dell’epidemia da un giorno all’altro ha visto bloccarsi tutti i budget dai maggiori clienti, ma che doveva trovare un modo per continuare a pagare le spese, tra cui gli stipendi dei dipendenti.

Marangi racconta di aver analizzato i bisogni più importanti in questo periodo e ragionato su come si potevano aiutare le persone. Uno dei problemi emersi era la spesa online con consegna a domicilio. Tutti i grandi player del settore erano e sono completamente intasati, con attese di consegna che superano i 20 giorni.

Cosi ha deciso di offrire una soluzione e creare il primo supermercato completamente online, SpesaLocal, che sarebbe partito proprio da Bologna come città test.

In una settimana da quando è venuta fuori l’idea ha creato una nuova società, assunto nuove persone, preso furgoni refrigerati, licenze, fatto accordi con fornitori, creato un ecommerce, lanciato campagne pubblicitarie e ricevuto i primi ordini. Un’azienda del genere si lancia normalmente in diversi mesi ma vista l’emergenza il team di Spesa Local lo ha fatto in una settimana.

Oggi, a due settimane dal lancio, SpesaLocal consegna decine di spese al giorno a Bologna, è operativa a Parma e Bolzano e punta ad aprire su altre 10 città in pochi giorni.

Da una situazione di emergenza si è riusciti a creare il primo supermercato completamente online, l’unico al momento a consegnare in 24 ore.

Una startup che prova a sfidare i giganti della grande distribuzione partendo dall’Emilia Romagna.