Sporcizia e irregolarità: 4.500 euro di multa a un ristorante etnico di Parma

Prosegue l’attività dei Carabinieri del N.A.S. di Parma a tutela della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori, con mirate ispezioni igienico-sanitarie in attività di ristorazione etnica nelle province di Modena, Parma e Reggio Emilia.

A Parma, i Carabinieri del N.A.S., congiuntamente al personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) dell’Azienda Usl, hanno effettuato un’ispezione in un ristorante etnico, rilevando sporcizia vetusta su superfici e attrezzature della cucina, nel magazzino e nell’area bar.

Sono state accertate inoltre promiscuità nello stoccaggio di alimenti insieme a materiale in disuso e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo relative allo scongelamento di prodotti ittici, che – in modico quantitativo – sono stati fatti smaltire immediatamente. Nel menù mancava, infine, l’elenco delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari. Al titolare sono state contestate violazioni amministrative per un ammontare di 4.500 euro di sanzioni pecuniarie.