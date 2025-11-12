Sport Civiltà: il Parma baseball premiato al Teatro Regio, mezzo secolo di successi e passione

Grande soddisfazione in casa Parma baseball. La storica società ducale ha ricevuto il prestigioso premio “Sport e civiltà”, istituito dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport e giunto alla 47ª edizione. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio sul palcoscenico del teatro Regio di Parma, con la conduzione del giornalista Massimo De Luca e il patrocinio del Comune.

Durante la manifestazione sono stati premiati protagonisti di primo piano dello sport italiano e internazionale: Marina Caironi per gli sport paralimpici, Valentina Greggio come ambasciatrice dello sport, Giacinto Facchetti con il premio alla memoria, Eraldo Pecci per le benemerenze sportive, Julio Velasco per “una vita per lo sport” e Pier Bergonzi per la stampa. Al Parma Baseball è stato assegnato il premio intitolato a Ercole Negri, in riconoscimento dei successi ottenuti negli ultimi 50 anni, culminati con la conquista dello scudetto 2024, l’undicesimo della sua storia.

A rappresentare la società sul palco del Regio sono stati il general manager Massimo Fochi e il capitano Stefano Desimoni, simboli di un gruppo che continua a scrivere pagine importanti per il baseball italiano.

Intanto il club è al lavoro per il rinnovo delle cariche societarie: il nuovo consiglio direttivo ha confermato Luca Meli alla presidenza, mentre le altre nomine saranno definite nella riunione di giovedì 13 novembre.

La stagione sportiva si chiuderà idealmente venerdì 14 novembre con il tradizionale incontro tra squadra, tecnici e dirigenti nella struttura di Noceto della Cooperativa “Il Giardino”, partner storico del Parma Clima e nome che campeggia con orgoglio sulle divise della squadra.

Nella foto Desimoni, Fochi e De Luca sul palco del Teatro Regio di Parma.