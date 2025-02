Sport e inclusione: presentati i progetti “Lo Sport nello Zaino” e “Lo Sport nello Zaino abbraccia la disabilità”

È stato presentato questo pomeriggio, nella sede della Polisportiva Inzani, il progetto didattico-sportivo “Lo Sport nello Zaino”, arricchito per questa edizione dalla nuova iniziativa “Lo Sport nello Zaino abbraccia la disabilità”, che ha come l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e la crescita del benessere giovanile. Erano presenti l’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti, l’Assessore allo Sport Marco Bosi, il Presidente della Polisportiva Inzani Sergio Greci, Simona Pironti, Shared Value & Sustainability Senior Specialist di Chiesi Farmaceutici e Barbara Bruni dell’Azienda USL di Parma – UOS Psicologia della salute clinica e di comunità.

Il Presidente della Polisportiva Inzani Sergio Greci ha ricordato che il progetto è nato nel 2021, durante la Pandemia, e che “quest’anno abbraccia la disabilità con attività motorie adattate. Gli iscritti, infatti, sono 252, di cui 101 con disabilità. Il progetto ha preso avvio il primo ottobre e si concluderà il 31 maggio alla scuola Micheli al San Leonardo ed alla Toscanini – Einaudi. Le ragazze ed i ragazzi sono impegnati dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 con attività didattica e dalle 17 alle 19 con attività sportive”.

L’Assessore allo Sport Marco Bosi ha dichiarato: “Lo Sport nello Zaino è un progetto che ha saputo rispondere alle esigenze emerse in maniera molto forte anche durante il Covid. Le famiglie hanno bisogno di sostegno non solo per l’attività sportiva tradizionale ma per avere un affiancamento nell’educazione delle ragazze e dei ragazzi. L’Inzani ha saputo intercettare questo bisogno e dare una risposta straordinaria che è diventata un modello per la città”.

L’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti ha commentato: “Oggi è una giornata emozionante parliamo di un progetto che ha fatto scuola in tutta la città. Un progetto estremamente qualificante che nasce dalla necessità di accompagnare le ragazze ed i ragazzi più fragili attraverso attività altamente inclusive. Un bell’esempio di sinergia tra diversi attori del territorio uniti nel segno della crescita della propria comunità e dei giovani”.

Per Simona Pironti, Shared Value & Sustainability Senior Specialist del Gruppo Chiesi, «Sosteniamo ‘Lo sport nello zaino’ dalla nascita, nel 2021: supportare questa iniziativa significa investire nel futuro delle nuove generazioni, offrendo a bambini e ragazzi con fragilità un’opportunità concreta di crescita, inclusione e socialità attraverso lo sport. Siamo orgogliosi di vedere questo progetto evolversi, ampliando il suo raggio d’azione per abbracciare anche la disabilità. Un impegno che rispecchia pienamente la Chiesi Global Challenge 2024 ‘Disability & Caregivers Equality: Turning barriers into equal opportunities’. Garantire a tutti i giovani pari opportunità, anche facilitando la pratica sportiva, come fa questo progetto, è il presupposto per costruire una società più equa».

Barbara Bruni dell’Azienda USL di Parma – UOS Psicologia della salute clinica e di comunità ha fatto presente come i giovani abbiano bisogno di essere sostenuti soprattutto a seguito della Pandemia e di come il progetto “Lo Sport nello Zaino” rappresenti un’occasione di crescita e di sviluppo importante.

Lo sport nello Zaino offre a bambine, bambini, ragazze e ragazzi in età scolare un’esperienza educativa e formativa attraverso la pratica sportiva, il supporto didattico e le attività ludico-ricreative. Il progetto nasce nel 2022 per rispondere alle difficoltà emerse durante la pandemia; oggi lo sport e la didattica continuano a essere strumenti fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei più giovani.

Il progetto, realizzato col contributo del Comune di Parma, prevede attività differenziate per tre fasce di età: 5-8 anni, 9-11 anni e 12-14 anni, con un programma settimanale ricco di appuntamenti che si svolgeranno fino al 31 maggio 2025, al Circolo Inzani, da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. I partecipanti e le partecipanti in questa edizione sono circa duecentocinquanta.

I partecipanti e le partecipanti sono coinvolti nella pratica di vari sport e hanno sostegno per lo svolgimento dei compiti. Lo Sport nello zaino vede la partecipazione di 22 insegnanti del MIUR e di venti istruttori e istruttrici qualificati per le specifiche attività sportive.

La novità importante di quest’anno è rappresentata dall’iniziativa “Lo Sport nello Zaino abbraccia la disabilità”: l’interazione di bambine, bambini, ragazze, ragazzi e persone adulte con disabilità nelle attività sportive e didattiche rappresenta un importante passo avanti verso la costruzione di una comunità più inclusiva.

Lo Sport nello Zaino rappresenta anche un sostegno importante per le famiglie, aiutando a conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari. Il progetto è patrocinato dal Comune di Parma, dall’AUSL di Parma, dall’Università di Parma, e vede il supporto dell’Emergenza Territoriale, dei Vigile del Fuoco e della Protezione Civile, di Chiesi Farmaceutici e di Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.