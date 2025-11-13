Quotidiano online di Parma

Sport e solidarietà: il torneo indoor “Noi per Loro” a Parma

32ª edizione del prebaseball softball per sostenere i giovani oncoematologici

di Tatiana Cogo

Sabato 8 novembre la palestra “Toscanini” di via Cuneo ha ospitato la 32ª edizione del torneo indoor prebaseball softball “Noi per loro”, un evento benefico organizzato dal gruppo Oltretorrente Baseball e Softball con il supporto dello sponsor Conad Largo Visconti. Giovani atleti delle squadre Centromac Parma 2001, Junior Parma e Langhirano si sono sfidati tra emozioni e divertimento, con l’obiettivo di sostenere l’associazione Noi per loro, attiva a favore dei ragazzi oncoematologici.

Sul podio: Langhirano al primo posto, Junior Parma seconda e Centromac Parma 2001 terza. Oltre alla competizione, il torneo ha raccolto contributi da parte delle squadre e dello sponsor, devoluti integralmente all’associazione.

Alla premiazione hanno partecipato Andrea Paini, presidente e fondatore del gruppo Oltretorrente, e Nella Capretti, presidente di Noi per Loro, sottolineando come sport e solidarietà possano camminare insieme, regalando sorrisi e speranza.

