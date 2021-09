Sport, Occhi (Lega): “Parma perde 40 posizioni con l’Amministrazione Pizzarotti”

“Dal primo posto al 41° in 9 anni: è il triste risultato dell’amministrazione Pizzarotti sul versante sportivo”. Così il capogruppo della Lega in consiglio comunale Emiliano Occhi ha commentato i risultati dell’indagine PtsClas sull’indice di sportività che vede la nostra città perdere 40 posizioni dal 2012 a oggi. La ricerca prende in considerazione 36 indicatori suddivisi in quattro differenti categorie: struttura sportiva, sport di squadra, sport individuali e sport e società.

“Una classifica che arriva all’indomani della conclusione dell’Alé Parma Sport Festival della Cittadella che dimostra quanto ancora ci sia da lavorare in campo sportivo. Occorre un miglioramento dell’offerta, ma servono anche impianti più efficienti e investimenti per ridare lustro al nostro Palasport” ha spiegato il consigliere del Carroccio.

“Nel 2010 Parma vantava il terzo posto in questa classifica, con dati ovviamente riferiti al 2009. Nel 2012 ha conquistato la prima posizione, dando la falsa impressione che l’amministrazione stesse facendo un ottimo lavoro. Purtroppo quel risultato era figlio delle politiche avviate negli anni precedenti. Il drastico calo registrato dal 2012 a oggi, con la perdita di 40 posizioni, non è che la testimonianza che Parma ha bisogno di un cambio di passo anche per quanto concerne lo sport” ha concluso Occhi.