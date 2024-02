“Sport Sano, Mente Sana”: un incontro di Parma Città Pubblica APS nella Sala dell’Assistenza Pubblica

“Come è cambiata la pratica sportiva in una società in cui la prestazione è l’obiettivo prioritario? Può il valore dello sport ridursi alla competizione, al conseguimento del massimo risultato, della fama e del premio anche a costo di sacrificare equilibrio psicofisico e felicità? Uno sport che spinge ad andare oltre i propri limiti a qualunque costo, soggetto alle spietate leggi del mercato, quali reazioni suscita in chi non si sente di essere all’altezza?

Parma Città Pubblica APS, in collaborazione con l’Accademia Olimpica Nazionale Italiana e l’Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia, invita associazioni e società sportive, istituzioni, allenatori, educatori, insegnanti e genitori ad un confronto davvero necessario per contrastare questi fenomeni e promuovere stili di vita sani.

Venerdì 16 febbraio alle ore 18, presso la Sala dell’Assistenza Pubblica di via Gorizia 2/A, cercheremo di capire come recuperare il ruolo educativo dello sport con l’aiuto di due ospiti di eccellenza, Carlo Devoti, Ambasciatore dell’Accademia Olimpica Nazionale, Maestro di sport del CONI, ex azzurro del Volley e Direttore del Festival internazionale dei giovani, e Luca Vettori, ex atleta, olimpionico della nazionale italiana di Volley, autore di progetti in ambito sportivo, culturale, ambientale.

Violenza fisica e verbale, abuso di sostanze, dipendenze, depressione, disturbi alimentari, bullismo, vandalismo sono sempre più diffusi e ci chiamano con urgenza ad una riflessione.

Una sana attività sportiva può infatti rivestire un ruolo centrale per abituare le giovani generazioni ad uno stile di vita corretto e trasmettere valori quali la condivisione, il rispetto dell’avversario e delle regole, la gioia del gioco, premesse essenziali per il benessere della persona e per la formazione del cittadino consapevole.

Parma Città Pubblica APS