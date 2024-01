Sportelli al cittadino del Duc, dal 22 gennaio lavori di riqualificazione

Dal 22 gennaio l’area dedicata agli Sportelli al cittadino al piano -1 del Duc sarà interessata da lavori di riqualificazione che dureranno circa 4 settimane, finalizzati all’adeguamento della struttura alla nuova normativa antincendio e al miglioramento del comfort ambientale.

Sarà garantito il miglior servizio possibile agli utenti, riducendo il disagio e i possibili ritardi nell’erogazione del servizio.

L’accesso al Punto Informazioni e agli sportelli del Duc sarà assicurato dalla porta laterale che dà sul piazzale antistante gli uffici (livello meno 1 lato viale Mentana).

Per chi abbia la necessità di utilizzare l’ascensore (persone con disabilità, famiglie con passeggini) sarà possibile accedere dall’ingresso dipendenti in largo Torello de Strada 11/a (un operatore accompagnerà gli utenti al relativo sportello).

Per il periodo della durata dei lavori è particolarmente consigliata la prenotazione, i servizi su appuntamento non subiranno infatti variazioni: per farlo è possibile rivolgersi al Contact Center (052140521) o all’indirizzo di posta elettronica (052140521@comune.parma.it), in modo da evitare l’eventuale prolungarsi dei tempi di attesa a causa dei lavori in corso e delle modalità di accesso al Punto Informazioni provvisoriamente modificate.

Per chiedere informazioni è inoltre possibile scrivere a urp@comune.comune.it

Per tutti coloro che abbiano una prenotazione per il rilascio della carta d’identità si consiglia:

• di arrivare allo sportello muniti di fototessera o di foto in formato digitale, dato che la cabina per le fototessere presente al Duc non sarà accessibile (è possibile utilizzare quella presente in viale Mentana);

• di effettuare il pagamento prima di accedere al Duc tramite bollettino Pago Pa: i totem per i pagamenti presenti al Duc non saranno accessibili, ma al Punto Informazioni sarà comunque disponibile un pos per i pagamenti in loco).

Anche per coloro che hanno appuntamento allo sportello di Infomobility per il rilascio/rinnovo del permesso Disabili si raccomanda di presentarsi muniti di fototessera.