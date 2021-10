Sportello Clissa: concluso il primo corso di formazione specifico sulla disabilità per assistenti familiari

Si è concluso il primo corso nell’ambito del percorso formativo specifico sulla disabilità, che risponde all’esigenza progettuale di potenziare il sostegno e l’intermediazione nel rapporto tra famiglie con fragilità e assistenti familiari, organizzato da Sportello Clissa di ASP Parma.

Il corso ha visto partecipare 17 persone che attualmente sono occupate nella professione di assistenti familiari, non necessariamente con persone con disabilità.

Il bisogno di formazione specifica sulla disabilità è sempre più percepito come esigenza sia da parte delle famiglie che da parte delle assistenti familiari ed è proporzionale all’aumento del numero e della complessità degli interventi domiciliari per le persone con disabilità. In questo contesto sono quanto mai importanti la qualificazione del lavoro di cura e il sostegno e accompagnamento dei caregiver.

Il corso specifico sulla disabilità è stato sviluppato grazie all’azione di potenziamento dello Sportello Clissa, inserito nel progetto “Casa del Quartiere_Villa Ester prospettive di rigenerazione comunitaria”, e risponde all’esigenza di avere una serie di informazioni che permettono all’assistente familiare di lavorare in modo condiviso con gli altri attori della presa in carico, quali famiglia, servizi, altri soggetti della comunità, figure sanitarie. Il corso ha proposto una cornice di riferimento che tiene in considerazione elementi culturali, tecnici e metodologici, partendo dalla concettualizzazione e definizione della disabilità, affrontando inoltre il tema dei bisogni di tipo medico e comportamentale.

Ma il percorso non si esaurisce con la conclusione del corso: le partecipanti avranno un spazio, all’interno della Casa del Quartiere, a loro dedicato, con frequenza mensile, in cui potranno confrontarsi con esperti riguardo tematiche relative il lavoro di cura. In questo momento di confronto potranno accedere a informazioni concrete, avere strumenti per muoversi nella rete del Comune, dialogare sulle proprie situazioni lavorative, avranno la possibilità di approfondire alcuni aspetti tecnici come il soccorso e la sicurezza. Lo spazio avrà anche l’obiettivo di costruire una rete di auto-mutuo-aiuto che possa diventare sempre più un supporto, non solo professionale, per le assistenti familiari.

Dopo il successo di questo primo corso avanzato, partirà il secondo corso specifico sulle disabilità. Per poter accedere a questo percorso formativo, ai partecipanti è richiesto che abbiano frequentato il corso base, sempre organizzato gratuitamente dallo Sportello Clissa. Il prossimo corso di formazione base per assistenti familiari partirà il 3 novembre. Per informazioni sulla possibilità di iscrizione, si può inviare una mail a clissa@asp.parma.it .

L’azione di potenziamento dello Sportello Clissa di ASP Parma si inserisce nel progetto “Casa del Quartiere_Villa Ester prospettive di rigenerazione comunitaria” finanziato con il contributo di Fondazione Cariparma ed è realizzato di concerto con il Comune di Parma, Assessorato al welfare e Consorzio Solidarietà Sociale Lavoro.