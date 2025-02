Sportello Energia & Condomini: nuovi servizi per la riqualificazione energetica degli edifici

E’ entrata nel vivo da qualche settimana la campagna di comunicazione, con pubblicità sui bus locali, dello Sportello Energia & Condomini, che aiuta i cittadini, i professionisti e le imprese nella riqualificazione energetica degli edifici residenziali, in primis i condomini, di Parma e provincia.

www.sportelloenergiaparma.eu si possono prenotare diversi servizi gratuiti ed è arricchito ogni mese con corsi formativi e consulenze per aiutare i cittadini a diminuire consumi ed emissioni degli edifici entro il 2030 e ad avere un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, come richiesto dalla Direttiva Europea “Case Green”, Energy performance of building directive, EPBD. Sul portale al linksi possono prenotare diversi servizi gratuitied è arricchito ogni mese con corsi formativi e consulenze per aiutare i cittadini a diminuire consumi ed emissioni degli edifici entro il 2030 e ad avere un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, come richiesto dalla Direttiva Europea “Case Green”,Energy performance of building directive, EPBD.

Lo “Sportello Energia & Condomini” nasce per agevolare i cittadini che affrontano la complessità legate all’iter di riqualificazione energetica degli edifici. Il nuovo portale offre informazioni e supporto passo per passo lungo tutto il percorso che conduce all’efficientamento del patrimonio abitativo privato.

Si sono aggiunti di recente nuove e utili opportunità. Eccole nel dettaglio:

L’analisi di prefattibilità per la pompa di calore è un servizio pensato per chi desidera sostituire la caldaia a gas o valutare soluzioni alternative per riscaldare e raffrescare casa. Con una pompa di calore è possibile, in molti casi, riscaldare gli ambienti in inverno, raffrescarli d’estate e produrre acqua calda sanitaria con un unico sistema. Questa scelta non solo consente di ridurre i consumi energetici, ma elimina le emissioni nocive, contribuendo al miglioramento della classe energetica dell’abitazione e alla sostenibilità ambientale. Un gruppo di esperti effettua un sopralluogo e fornisce un report dettagliato che include la fattibilità dell’intervento, il miglioramento energetico atteso, gli incentivi disponibili e indicazioni per un utilizzo efficiente dell’impianto.

Le Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo sono opportunità per sfruttare al meglio l’energia prodotta da impianti fotovoltaici condivisi. Privati e condomini possono ricevere informazioni su come aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) o a un gruppo di autoconsumatori collettivi (AUC), iniziative che promuovono la condivisione dell’energia rinnovabile per ridurre i costi energetici e favorire la sostenibilità ambientale.

Sul portale si trovano anche corsi di formazione che offrono competenze su sostenibilità ambientale, comunicazione efficace e gestione delle risorse. Sono corsi gratuiti, pensati per diversi livelli di conoscenza, per i professionisti del settore pubblico e privato, ma anche per i cittadini, con lo scopo di semplificare argomenti complessi, rendendoli accessibili anche ai non addetti ai lavori.

Ai nuovi servizi si aggiungono a quelli già presenti come la consulenza per valutare gli strumenti finanziari; l’analisi termografica per individuare le principali criticità dell’edificio, come ponti termici, discontinuità nei componenti murari e finestrati, oltre a possibili infiltrazioni d’acqua. L’indagine termografica può essere utile, per esempio, per individuare le cause dell’insorgenza di muffe o efflorescenze e per prevederne il diffondersi di nuove. Al termine, si riceve un report personalizzato con consigli e valutazioni per migliorare l’efficienza energetica dell’immobile.

È possibile, inoltre, prenotare l’organizzazione di una riunione informativa sulle fasi necessarie alla realizzazione del corretto intervento di efficientamento energetico su un condominio, oltre a porre domande su materie specifiche applicate ai singoli casi: normativa, incentivi e detrazioni, fonti rinnovabili, ecc, per rendere la riqualificazione energetica semplice, accessibile, efficace e di qualità.

Lo Sportello Energia & Condomini è stato sviluppato all’interno di EASIER, progetto triennale (2022 – 2025) finanziato dal programma europeo LIFE, e coordinato da ATES Agenzia Territoriale per l’Energia e la Sostenibilità di Parma, in collaborazione con Aisfor, Ordine degli Architetti PPC di Parma, ANCI Emilia-Romagna, CNA Parma, Ricrediti e greenApes.