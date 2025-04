Squadra Mobile arresta uno spacciatore: condannato a 1 anno e 3 mesi

La Polizia di Stato di Parma, nella giornata di ieri 02 aprile 2025, ha arrestato un ventenne gravemente indiziato di essere responsabile di attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso di un’operazione di polizia finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, personale appartenente alla sezione antidroga della Squadra Mobile, a seguito di specifica attività di indagini svolte in merito al soggetto in questione, procedeva ad una perquisizione che permetteva di rinvenire sostanza stupefacente.

L’uomo, già gravato da precedenti di polizia per porto d’armi od oggetti atti ad offendere e maltrattamenti contro familiari e conviventi, veniva rintracciava in via Bocchi, non distante dalla sua abitazione.

A seguito delle attività di identificazione e controllo con perquisizione estesa anche alla dimora l’uomo stesso veniva trovato in possesso di grammi 30,3 di sostanza stupefacente di tipo hashish sulla sua persona, mentre un ulteriore quantitativo di 36,9 grammi della stessa sostanza, contenuta all’interno di un cellophane trasparente, veniva rinvenuto nella sua abitazione.

Attesi tali rinvenimenti, la sostanza veniva sequestrata ed espletate le formalità di rito, il personale operante lo poneva in stato di arresto.

All’esito del giudizio per direttissima di oggi, l’arresto veniva convalidato e l’uomo è stato condannato a 1 anno e 3 mesi di reclusione con pena sospesa.

Questura di Parma