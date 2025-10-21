“Stabat Mater” di Antonio Tarantino inaugura la stagione serale del Teatro al Parco

Per tre sere consecutive, dal 28 al 30 ottobre 2025, il Teatro al Parco di Parma (Parco Ducale, 1) ospita Stabat Mater di Antonio Tarantino, un monologo potente e visionario interpretato da Fabrizia Sacchi, con la regia teatrale d’esordio di Luca Guadagnino, affiancato da Stella Savino.

La produzione è firmata da Argot Produzioni, Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, in co-produzione con Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole e con Fondazione Sipario Toscana Onlus – La città del Teatro.

Al centro del testo c’è Maria Croce, una donna del Sud emigrata a Torino, che in un flusso verbale travolgente dà voce alla propria disperazione, rivolgendosi soprattutto all’uomo della sua vita, Giuvà. Con sarcasmo, dolcezza e violenza, nel suo dialetto napoletano, Maria non risparmia nessuno. Il pubblico è trascinato nel mistero della sua esistenza e di suo figlio.

Il titolo rimanda alla Stabat Mater medievale, la preghiera che evoca Maria di Nazareth ai piedi della croce. Un’immagine iconica che attraversa secoli di arte, letteratura e religione, simbolo del dolore assoluto e profondamente umano di una madre costretta a confrontarsi con la morte del figlio. Tarantino rovescia e reinterpreta questa figura, collocandola in un contesto laico, popolare e contemporaneo.

Per Luca Guadagnino, regista, sceneggiatore e produttore di fama internazionale, Stabat Mater segna il debutto alla regia teatrale, aprendo un dialogo tra teatro e cinema.

