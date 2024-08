Stagione calcistica 2024-2025: divieto di vendita alcol in vetro e lattine nel perimetro del Tardini

Si rinnova anche per la stagione 2024-2025 il divieto per alcolici, vetro e lattine nelle tre ore antecedenti l’inizio e nell’ora successiva alla fine di tutti gli incontri di calcio che si svolgeranno allo stadio “Ennio Tardini”.

Il provvedimento entrerà in vigore già domenica 4 agosto, in occasione della amichevole “Parma 1913 – Atalanta”, che si disputerà alle 18.

Per motivi di sicurezza e ordine pubblico è stato disposto:

divieto di vendita, somministrazione e consumo (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente ai pasti) di bevande con gradazione alcoolica superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale;

divieto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in alluminio (prevedendo in sostituzione la vendita e la somministrazione in contenitori di carta o plastica).

I divieti hanno valenza nel perimetro delimitato dalle seguenti strade (ricomprese): via Zarotto, via Montebello, via Bizzozero, via Solferino, viale Partigiani d’Italia, viale Martiri della Libertà.

L’inottemperanza a quanto disposto prevede sanzioni pecuniarie fino a 500 euro.