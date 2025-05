Stanziati 1,4 milioni di euro per le strade provinciali

Le strade provinciali potranno contare, nell’immediato, su nuove risorse per 1,4 milioni di euro. È emerso nel corso dell’ultimo Consiglio della Provincia di Parma che ha approvato le variazioni all’elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027.

“In un contesto in cui giungono pesanti tagli dal Governo per la manutenzione delle strade provinciali – dichiara il presidente Alessandro Fadda -, dal territorio arriva una risposta decisa vocata al mantenere, fin dove possibile, gli impegni assunti. La variazione ci consente di assegnare 500mila euro per le manutenzioni ordinarie nella Bassa (pavimentazioni e sfalci) ed altri 900mila euro grazie ai quali potremo completare la messa in sicurezza della Sp15 Calestano-Berceto ad Armorano e ripristinare la percorribilità sulla Sp110 Solignano-Varano e sulla Sp84 Tizzano-Corniglio”.

“Il taglio delle risorse del 70% da parte dello Stato, comunicato senza alcun preavviso – ha rimarcato Daniele Friggeri, vicepresidente con delega alla Viabilità – ha bloccato molte delle progettualità della Provincia che si trovavano ad uno stadio avanzato, pronte per partire. Da parte del nostro ente, tuttavia, non si ferma l’attività per cercare di garantire, per lo meno, la percorribilità delle strade. Gli interventi da fare restano tanti. Ma le risorse stanziate, anche quelle di recente assegnate dalla Regione, sono ancora troppo poche”.

Si potrà procedere anche con la realizzazione delle due rotatorie sulla Sp11 a Fontevivo per l’accesso al Cepim (1,65 milioni di euro) e per diversi interventi in ambito di edilizia scolastica per un importo complessivo di 870 mila euro tra cui 380mila per la manutenzione straordinaria dell’edificio di via Torelli e 250mila euro per la manutenzione straordinaria dell’edificio di viale Caprera.

Buone notizie, in chiave futura, anche dall’approvazione della terza variazione al bilancio di previsione 2025-2027, la prima in cui è possibile applicare l’avanzo di bilancio dello scorso anno per 2,9 milioni di euro. Tra le cifre più significative ci sono inoltre 988mila euro di maggiori entrate per trasferimenti statali; 241mila euro per incentivi Gse e nuove disponibilità economiche che saranno destinate, soprattutto, alla manutenzione delle strade, delle scuole, del patrimonio e delle strutture turistiche quali Lagoni, Reggia di Colorno e Monte Fuso.

In apertura di consiglio piena condivisione dei contenuti – illustrati dalla consigliera Saba Giovannacci – della mozione di Sinistra Coraggiosa approvata ieri in consiglio comunale a Parma in merito alle iniziative per contrastare la povertà mestruale.