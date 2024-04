Stefano Cavedagna è il candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni europee nel collegio dell’Emilia-Romagna

È Stefano Cavedagna il candidato per le prossime elezioni europee di Fratelli d’Italia dell’Emilia-Romagna.

Bolognese, di 34 anni, imprenditore, una laurea in relazioni internazionali all’Università di Bologna e un dottorato di ricerca in diritto europeo, Stefano Cavedagna è impegnato attivamente in politica sin da giovanissimo.

Consigliere comunale a San Lazzaro di Savena a soli 19 anni, ad oggi è anche il portavoce nazionale dei Giovani di Fratelli d’Italia e capogruppo di FdI in Comune a Bologna.

Le sue competenze non solo politiche ma anche internazionali gli consentiranno di rappresentare le istanze di tutti gli italiani, non solo quelle della circoscrizione del Nord Est, in Europa, portando avanti quel dialogo costruttivo e proficuo avviato da Giorgia Meloni.

L’onorevole di FdI Gaetana Russo ha commentato così: “Mai come sul nome di Stefano Cavedagna, tutte le federazioni emiliano romagnole hanno fatto sintesi, per l’indiscussa capacità e affidabilità, maturata in anni di militanza e radicamento nel partito. Avevamo il dovere di proporre un dirigente preparato, dal curriculum personale e politico inattaccabile, che avesse maturato esperienza amministrativa, e che fosse in grado di rappresentare il nostro collegio in Europa, con lo slancio che la sua età gli consente, e col cuore di uno che si è sempre battuto per dare all’Italia orgoglio e dignità. Siamo sicuri che se riusciremo a portare Stefano in Europa saprà fare un ottimo lavoro”.

Fabio Pietrella, parlamentare di FdI ha aggiunto: “Stefano rappresenta tutto ciò che di Fratelli d’Italia ho avuto modo di apprezzare: coraggio, nuove idee e l’essere soldato, con quel rigore che un partito come il nostro pone al centro di un corredo di valori fondamentali.

Rappresenterà per la nostra regione un collegamento con l’Europa in un momento nel quale tutti i temi che stiamo esprimendo in commissione, sia nella X che nella XIV, sono sempre vagliati a Bruxelles. Farà parte di una squadra molto forte che sono convinto che cambierà quel modello di Europa che ci ingabbia e ci limita”.

“La comunità di fdi di parma ha accolto con favore la candidatura di Stefano Cavedagna slle elezioni europee, e lo sosterrà convintamente. Saremo tutti protesi al conseguimento del risultato che manca da sempre nel territorio emiliano romagnolo. È un onore affiancarlo in questa campagna elettorale ed è un dovere contribuire alla realizzazione del risultato – ha commentato Federico de Belvis, coordinatore provinciale di Parma”.