Storie dell’Oltretorrente: la docu-serie in prima visione al cinema Astra il 4 settembre

Si terrà lunedì 4 settembre, alle ore 21 all’arena estiva del cinema Astra, la prima visione di “Storie dell’Oltretorrente”. L’ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria entro il 27 agosto alla mail comitatostorieoltretorrente@gmail.com

I posti rimasti liberi saranno a libero accesso la sera stessa della proiezione.

Il programma della serata prevede un saluto dei promotori e subito la proiezione dei primi sei episodi della docu-serie “Storie dell’Oltretorrente” (per una durata di 75 minuti complessivi): Di là dall’acqua; Nascita del mito; Musica, Maestro!; Giochi di una volta; La fjóla dal lotadór; La congiura del delitto Bolla.

A seguire ci sarà un dialogo col pubblico in cui interveranno il presidente del Comitato promotore delle associazioni, Andrea Paini, e l’autore e regista della docu-serie, Francesco Dradi, moderati dal giornalista della Gazzetta di Parma Giuseppe Milano. Sono state invitate le autorità.

Le Storie dell’Oltretorrente nascono da un’idea condivisa da Paini con l’indimenticato Corrado Marvasi, e dalla volontà delle associazioni promotrici, di imprimere in video le caratteristiche e le piccole grandi storie che contraddistinguono l’Oltretorrente, quartiere nei cuori di molte persone e simbolo di parmigianità.

Le associazioni promotrici sono circolo Aquila Longhi, Corale Verdi, Famija Pramzana, Gruppo Oltretorrente Baseball, circolo Toscanini.

La realizzazione dell’opera è stata affidata a Dradi che, coadiuvato dal giornalista Antonio Cavaciuti, ha tratto ispirazione dal libro “Guida di viaggio all’Oltretorrente” per raccontare con stile documentaristico le peculiarità del quartiere “de d’la da l’acua”. Dradi di volta in volta si fa accompagnare da narratrici e narratori (Caterina Poldi, Rocco Rosignoli, Mirella Cenni) e intervista alcuni esperti tra i quali gli storici Giancarlo Gonizzi, Margherita Becchetti, Valerio Cervetti. Assieme a loro tante altre persone sono protagoniste e sveleranno angoli nascosti del quartiere, portando in luce aspetti noti e meno noti, ma comunque ricchi di fascino. Montaggio e post-produzione sono stati curati da Renato Lisanti di Luminolfilm. La produzione esecutiva è della cooperativa Chiara comunicazione.

Gli episodi di questa prima serie delle “Storie dell’Oltretorrente” saranno pubblicati in seguito sul canale youtube dedicato. Eventuali altre proiezioni pubbliche saranno comunicate a tempo debito.

Una seconda serie di episodi delle “Storie dell’Oltretorrente” sarà realizzata in autunno.

L’opera video si avvale del patrocinio e del contributo del Comune di Parma.

La Provincia di Parma ha concesso il patrocinio.

La nuova iniziativa è sostenuta da numerosi sponsor e da un crowdfunding. I main sponsor sono Fondazione Monte Parma, Ciemme, La Giovane e Consultinvest. Altri sostenitori sono: Cad Dogana Logica Spa, Multiservice, New House, Nuova Pulichimica, APA Antincendi, AMC Tipografia, Badia Silvano, B Steel, Bolzoni Corrado, Carrozzeria Reggiani, Donati Gomme – Taurus, Faps, Faroldi srl, Ferrari Mauro & C., Gazza Anselmo forniture industriali, Il Parmense Trasporti, Lanzi Traslochi, Siderparma, Tecnofer, Koppel, INC Hotels, Pizzeria Totò e Peppino.