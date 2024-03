Storie di alternanza: ecco i vincitori del premio della Camera di Commercio

20 video realizzati, 20 classi, oltre 400 studenti coinvolti tra Istituti tecnici, professionali, licei e ITS di Parma e provincia e 15 mila euro in palio: questi i numeri con i quali si è conclusa la sesta edizione del premio “Storie di alternanza”, promosso dalla Camera di Commercio dell’Emilia con l’obiettivo di accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Gli studenti coinvolti – e premiati oggi nell’ambito di un evento tenutosi all’Auditorium Arturo Toscanini di Parma – hanno affrontato tematiche come l’inclusività, la transizione ecologica e digitale, l’educazione finanziaria e l’imprenditorialità, fissando poi in un video-racconto le loro esperienze, le attività svolte e le competenze maturate nel percorso di alternanza.

“Siamo convinti – ha detto il vicepresidente della Camera di Commercio dell’Emilia, Vittorio Dall’Aglio, aprendo la cerimonia di premiazione – che si tratti di un’importante opportunità per mettere in luce le competenze, sia specialistiche che trasversali, che gli studenti hanno acquisito nel loro percorso di formazione e nell’ambito dei percorsi di alternanza e orientamento”.

“Negli anni – ha proseguito Dall’Aglio – abbiamo avuto modo di verificare il valore di iniziative che coinvolgono tante imprese, creando un dialogo efficace e costante tra mondo della scuola e mondo del lavoro e delle professioni, anche per superare le criticità rappresentate dal divario grande tra offerta di lavoro e profili effettivamente reperibili”.

Dal vicepresidente della Camera di Commercio dell’Emilia, poi, un incoraggiamento e un augurio agli studenti: “vi auguro – ha detto Dall’Aglio – di poter spendere al meglio le vostre competenze nel mondo del lavoro, consapevoli che, qualunque siano i vostri progetti di lavoro e di vita, sarà comunque decisiva la vostra capacità di mettervi in gioco, di essere intraprendenti, di avere fiducia nelle vostre idee, impegnandovi per tradurle in progetti concreti”.

Dopo i saluti del dirigente dell’Istituto Comprensivo Arturo Toscanini di Parma, Bruno Demasi, e della referente per l’orientamento dell’ufficio scolastico territoriale di Parma e Piacenza, Lucia Poi, la premiazione si è avviata con la proiezione di alcuni video delle scuole partecipanti al concorso, accompagnata dall’intervento di Matteo Zocca, consulente e formatore esperto in percorsi di orientamento e analisi delle competenze per le scuole superiori.

A seguire, le premiazioni e la consegna di menzioni speciali e riconoscimenti.

L’iniziativa è nata per accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, attivare un’efficace collaborazione tra scuole, imprese ed Enti e rendere significativa l’esperienza attraverso il “racconto” in video delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di alternanza.

Elenco dei premiati

Primi classificati, cui sono assegnati 1.200 euro ciascuno:

ITE G. B. Bodoni di Parma – progetto “Green Evolution”

Liceo scientifico A. Bertolucci – progetto “Cervelli in Movimento”

Secondi classificati, cui sono assegnati 1.000 euro ciascuno:

Liceo scientifico G. Ulivi – progetto “Change!”

IISS Gadda (sede di Langhirano) – progetto “CellBeePack”

ITS Tech&Food Parma – progetto “Food Innovation”

Terzi classificati, cui sono assegnati 800 euro ciascuno:

ITE M. Melloni di Parma – progetto “Boltech”

ISS Zappa-Fermi di Borgotaro (PR) – progetto “PCTO come…Prospettive, Traguardi e Opportunità”

Liceo scientifico Marconi – progetto “Be Aware”

IISS Carlo Emilio Gadda (sede di Fornovo Taro) – progetto “Evento Banca d’Italia”

ITIS “Leonardo Da Vinci – progetto “Optiflow”

I.I.S. Rondani – progetto “Il torrente Parma”

ISISS Magnaghi Solari – progetto “Il colore delle parole”

Menzioni speciali, per le quali sono assegnati 500 euro ciascuno a:

ITE G. B. Bodoni di Parma – progetto “A Flower for Aida”

ITS Tech&Food Parma – progetto “Studio di Shelf Life”

Liceo scientifico A. Bertolucci – progetto “Artificial Intelligence Labs”

ITIS “Leonardo Da Vinci – progetto “Quale scelta per il Futuro”

ITIS “Leonardo Da Vinci – progetto “Watericycle”

IISS Gadda (sede di Langhirano) – progetto “Coffee Green Pack”

IISS Carlo Emilio Gadda (sede di Fornovo Taro) – progetto “Condividere e cambiare Insieme”

ITIS “Leonardo Da Vinci – progetto “Are we ready?

Il video “Cervelli in Movimento” del Liceo Attilio Bertolucci, vincitore del primo premio a Parma, ha avuto una menzione speciale anche a livello nazionale per la creatività del video dedicato all’inclusione sociale.