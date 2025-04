Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma a Vinitaly 2025

Nella terra del gusto, l’esperienza si fa Strada. Una visione chiara e condivisa che si rinnova a Vinitaly 2025, dal 6 al 9 aprile a Verona, dove la Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma si prepara a raccontare il proprio territorio affiancando il Consorzio Vini dei Colli di Parma, all’interno di uno stand condiviso con il Consorzio Vini DOC Colli Piacentini e il GAL del Ducato.

Una presenza consolidata e rafforzata, frutto di una collaborazione strategica che punta a valorizzare l’identità e le produzioni di qualità del territorio.

A partire da domenica 6 aprile, le animazioni e degustazioni in stand offriranno un viaggio esperienziale tra i vini dei Colli di Parma e i prodotti simbolo della gastronomia parmense, proponendo un dialogo armonico tra sapori autentici e narrazione culturale.

Il programma si intensificherà lunedì 7 aprile, con due appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle produzioni parmensi, attraverso percorsi di approfondimento che uniscono il racconto del vino a quello dei prodotti di alta qualità. In primo piano, il Parmigiano Reggiano in tre stagionature (20, 30 e 40 mesi) nella degustazione tematica dal titolo “Le età del gusto” in programma alle ore 11:30 e il confronto tra Prosciutto di Parma e Culatello, due salumi nobili che si racconteranno nella degustazione “Due anime, una radice” delle ore 12:30, dove metodi di lavorazione, stagionatura e territori di appartenenza si confrontano e si completano in un percorso che unisce autenticità e tradizione.

Un racconto possibile grazie al contributo della Strada del Culatello e della Strada del Fungo Porcino di Borgotaro IGP, che insieme alla Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma, puntano a presentare in maniera integrata l’ampia varietà e complementarità delle eccellenze della provincia di Parma.

A conferire ulteriore valore alle iniziative sarà, come sempre, il supporto qualificato delle delegazioni di AIS Parma e Piacenza, da anni al fianco della Strada per garantire un racconto professionale e autorevole del territorio, attraverso la valorizzazione delle migliori espressioni enologiche locali.

Il programma della giornata si concluderà con la masterclass promossa da GAL del Ducato, dal titolo “L’Emilia dei 5 sensi. Viaggio lungo le Strade Vini e Sapori di Emilia”, in programma lunedì 7 aprile alle ore 16:30. Un momento di confronto e narrazione partecipata, ispirato all’omonima guida, che condurrà il pubblico attraverso un viaggio multisensoriale tra sapori, profumi, paesaggi e tradizioni delle Strade dei Vini e dei Sapori di Parma e Piacenza.

«Partecipare a Vinitaly significa portare a Verona l’autenticità del nostro territorio e il frutto di un impegno costante e condiviso. Collaborare con le altre Strade e con le realtà che rappresentano le eccellenze del nostro territorio è fondamentale per offrire un racconto completo e coerente, capace di valorizzare l’identità dei nostri prodotti e la cultura che li accompagna», sottolinea Mauro Lamoretti, Presidente della Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma.

La presenza della Strada a Vinitaly 2025 rappresenta un’occasione per consolidare la collaborazione con le altre Strade del territorio parmense, in un’alleanza che si rinnova durante tutto l’anno attraverso iniziative di promozione congiunta.

L’obiettivo resta chiaro e ambizioso: raccontare un territorio che sa fare rete, valorizzare le proprie unicità e promuoversi con coerenza e qualità, attraverso un percorso condiviso e riconoscibile.