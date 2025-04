Strada Garibaldi, ubriaca aggredisce dipendente e cliente nel bar: denunciata

La Polizia di Stato ha denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ha sanzionato per ubriachezza molesta una donna, in ordine ai seguenti fatti.

Nella notte fra il 10 e l’11 aprile, un equipaggio impegnato nell’attività di controllo del territorio, transitando in Strada Garibaldi, veniva fermato da un uomo che chiedeva aiuto per essere stato aggredito da una donna all’interno di un bar. Nello stesso momento si avvicinava una donna che in modo agitato proferiva frasi incomprensibili agli operatori.

L’uomo che si era rivolto agli agenti riferiva che, poco prima, la donna in questione, già in stato alterato probabilmente a seguito di assunzione di sostanze alcoliche, entrava nel predetto bar e, con toni minacciosi rivolgeva offese ad una dipendente del locale, cercando il contatto fisico con la stessa.

Il richiedente si interponeva per evitarlo e veniva così colpito dalla donna con un pugno in faccia.

Gli operatori sul posto, avvedutisi della presenza della donna fuori dal locale, provavano a riportarla alla calma, ma la stessa in modo aggressivo li spintonava, provando anche a sferrare un pugno ad uno dei due agenti, che veniva raggiunto anche da uno sputo.

Condotta in Questura, dove veniva accertato il suo stato di intossicazione etilica, veniva denunciata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionata per ubriachezza molesta.

Questura di Parma