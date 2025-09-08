Strada provinciale di Corniglio: istituito il senso unico alternato per un cedimento della carreggiata

Nella prima mattinata di oggi (lunedì 8 settembre) lungo la strada provinciale 40 nel Comune di Corniglio (strada di Bosco) al km 8+550 in località Centrale di Bosco si è avuto un cedimento di una gabbionata di contenimento della sede stradale (si tratta dei muri in sassi contenuti all’interno di rete metalliche) che ha provocato il cedimento della strada per una lunghezza di circa 50 metri.

“Il personale del servizio Viabilità della Provincia, al quale va il nostro ringraziamento – aggiornano il presidente Alessandro Fadda ed il vice con delega alla Viabilità Daniele Friggeri – è prontamente intervenuto per contenere il cedimento e mettere in sicurezza l’area”.

Il tratto di strada resta percorribile con senso unico alternato regolato da semaforo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità.