Straniero espulso dall’Italia dopo aver scontato tre anni di carcere a Parma

La Polizia di Stato prosegue la propria attività nel contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare.

Nella mattinata di ieri, il personale dell’Ufficio Immigrazione ha dato esecuzione – mediante accompagnamento al CPR di Palazzo San Gervasio (Pz) – ad un provvedimento di espulsione emanato nei confronti di un cittadino nigeriano 38enne, irregolare sul territorio nazionale con numerosi precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio.

L’uomo, scarcerato per fine pena in data 27.05.2025 dalla Casa Circondariale di Parma, dove si trovava detenuto dal 2022 poiché destinatario di una condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Brescia per reati in materia di stupefacenti, è stato prelevato dal personale dell’Ufficio Immigrazione, che ha proceduto alla notifica del decreto di espulsione. Successivamente, il personale della Questura di Parma ha provveduto ad accompagnare il 38enne presso il CPR di Palazzo San Gervasio (Pz) per il successivo rimpatrio verso il paese di origine.

Questura di Parma