Strappa la catenina a un giovane in via Garibaldi e chiede soldi per restiruirla: 27enne denunciato

Questa notte alle ore 00.30 circa, le volanti della Polizia di Stato sono intervenute, su disposizione della Sala Operativa 113, in strada Garibaldi in quanto un ragazzo ha segnalato di aver subito un furto con strappo della propria catenina.

Gli equipaggi, tempestivamente intervenuti, allo scopo di ricostruire l’accaduto hanno contattato il richiedente, che ha riferito di essere stato avvicinato da un uomo di origini marocchine mentre rincasava, che gli ha chiesto insistentemente del denaro. Dopo aver rifiutato la sua richiesta il soggetto è subito diventato aggressivo e molesto, e con un atto fulmineo gli ha strappato dal collo una catenina dorata, aggiungendo che se avesse voluto riaverla indietro avrebbe dovuto consegnarli la somma di 5 euro.

Subito dopo l’aggressore si è allontanato. Il richiedente ha immediatamente contattato le forze dell’ordine fornendo una dettagliata descrizione del soggetto comprese le caratteristiche fisiche e l’abbigliamento indossato.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, gli equipaggi hanno rintracciato poco distante, sempre in Strada Garibaldi angolo viale Mentana, un uomo le cui caratteristiche fisiche corrispondevano perfettamente con l’autore del reato.

L’uomo, accompagnato in Questura, è stato successivamente identificato per un cittadino marocchino 27enne in regola sul territorio nazionale ma con precedenti di polizia. Il 27enne è stato denunciato per furto con strappo e tentata estorsione.

Questura di Parma