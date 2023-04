Street Talk al Cubo di Parma

Ci sono novità, e non solo logistiche, a proposito della realizzazione della XVI stagione del programma televisivo Street Talk.

Il format di Andrea Villani si registrerà, quest’estate, al Cubo di Parma “Ho voluto portare al Cubo un progetto dai contenuti interessanti come quelli inclusi nel programma televisivo Street Talk” dichiara Marco Mazzoni, il proprietario del famoso contenitore, culturale e imprenditoriale, parmigiano “perché ritengo sia, nella sua interezza, un prodotto ricco di argomenti di valore tra i quali spettacolo, cultura, musica, e bellezza, che potrà aggiungere ulteriore valore al programma già presente nella nostra location”.

Il periodo delle riprese sarà presumibilmente luglio e agosto, come negli altri anni, ma i tempi precisi saranno comunicati, a breve, insieme a una bozza di programma e qualche novità tra gli ospiti. Anche la parte musicale sarà soggetta a nuovi grossi cambiamenti. Le registrazioni saranno effettuate al rooftop, per otto domeniche, dalle ore 21,30 alle 22,30. La regia sarà affidata a Giuseppe Bisbano, un professionista conosciuto che opera già stabilmente al Cubo, presso la sede di QuBìtv “Sono molto felice di collaborare con Street Talk” commenta Bisbano “in quanto trovo che Andrea Villani sia un personaggio con cui ci si possa relazionare in modo non competitivo, in quanto molto aperto alla collaborazione, pur essendo un professionista competente . Per ora mi occuperò della regia di questo progetto che potrebbe svelarsi l’inizio di una costruttiva collaborazione”. In linea con la filosofia del Cubo procede il susseguirsi di nuovi rapporti, e relazioni, che guardano al futuro con ottimismo, ma con professionalità.

Una filosofia consona alla vision dello stesso format di Villani che afferma a sua volta: “Mi sono trovato “a casa”, qui al Cubo, con Marco e Giuseppe, perché credo che quando la disponibilità, e la cordialità, si intrecciano con la serietà, e la competenza, si è sulla strada maestra per il successo. Inizia una nuova avventura, in un luogo che già avevo avuto modo di conoscere, e apprezzare, per cui lavorarci sarà un onore e un piacere”. Provochiamo Andrea Villani chiedendogli se non esiste alcun imbarazzo, da parte sua, dopo tanti anni, a condividere il proprio “figlio” Street Talk con la regia di Bisbano “No, anzi” risponde sorridendo “Giuseppe Bisbano pare mi abbia confermato come conduttore, e questa sembra già una cosa buona”poi aggiunge”seriamente, questo confronto tecnico, ma soprattutto artistico, mi elettrizza oltre che rinnovarmi. Bisbano è un professionista di evidente vivacità intellettuale per cui prevedo cose belle. Quali saranno queste cose, però, ve lo potrò raccontare quando me ne sarò reso conto alla fine della riprese”. T.G.