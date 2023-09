Strutture in cemento armato, all’Università di Parma l’evento internazionale CACRCS DAYS 2023

Si terranno dal 13 al 15 settembre all’Università di Parma i CACRCS DAYS 2023. L’evento internazionale è in programma al Centro Sant’Elisabetta del Campus Scienze e Tecnologie ed è organizzato da CTE (Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia), Fédération Internationale du Béton e Aicap (Associazione Italiana Calcestruzzo Armato e Precompresso). La “tre-giorni” si aprirà mercoledì 13 settembre alle 8.30 con i saluti e l’introduzione dei coordinatori del convegno Beatrice Belletti e Dario Coronelli, del Prorettore alla Ricerca Roberto Fornari, del Presidente di CTE Enrico Nusiner e di Luc Taerwe, Editor-in-Chief di Structural Concrete.

Il workshop CACRCS DAYS (Capacity Assessment of Corroded Reinforced Concrete Structures) rappresenta un evento internazionale nel campo delle strutture in cemento armato e riguarda un aspetto cruciale nella vita di tutte le opere realizzate: lo studio dei fenomeni di corrosione e del loro impatto sulla vita delle strutture stesse, per consentirne il ripristino e preservarne la funzionalità.

Partecipanti da tutto il mondo si confrontano a livello sia tecnico che pratico, con il coordinamento dei docenti Beatrice Belletti (Università di Parma) e Dario Coronelli (Politecnico di Milano). In centinaia presentano i propri lavori e discutono delle migliori soluzioni. Si tratta di un convegno con molte ricadute pratiche per le infrastrutture e le costruzioni.

In particolare, l’evento si concentra sulle applicazioni pratiche di ingegneria ottenute grazie alla ricerca consolidata sulle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso affette da corrosione. Il workshop parte dall’analisi delle caratteristiche dei materiali, passa alla valutazione del comportamento strutturale delle parti corrose e termina con la previsione della vita utile residua delle strutture.

Durante la “tre-giorni” vengono organizzate sessioni speciali: ciascuna comprende sia la ricerca che le applicazioni ingegneristiche, focalizzandosi su ciò che è necessario per la valutazione delle strutture corrose. Sono inoltre previste tavole rotonde per stimolare il dibattito sull’analisi dei codici e delle linee guida disponibili per la valutazione delle strutture esistenti e sulle lacune e i futuri campi di ricerca.

Per maggiori informazioni: www.cte-eventi.com