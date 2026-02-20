Studenti di Noceto in visita all’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna

Un viaggio dentro la “casa delle leggi” per scoprire da vicino il funzionamento delle istituzioni e il valore della partecipazione democratica. Le studentesse e gli studenti dell’Istituto Rita Levi Montalcini di Noceto, in provincia di Parma, sono stati ospiti dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’iniziativa “Porte Aperte in Assemblea legislativa”, promossa all’interno del progetto Concittadini.

L’incontro ha permesso ai ragazzi di conoscere da vicino il funzionamento dell’assemblea regionale, le attività dei consiglieri e le modalità con cui vengono approvate le leggi. Gli studenti hanno potuto visitare l’aula consiliare, scoprire dove siedono consiglieri e assessori e approfondire il ruolo degli organi istituzionali della Regione.

Ad accoglierli sono stati i consiglieri regionali Tommaso Fiazza (Lega) e Priamo Bocchi (FdI), che hanno sottolineato l’importanza di avvicinare gli studenti alla vita pubblica fin dai primi anni di scuola, promuovendo consapevolezza civica e partecipazione.

La visita è proseguita con l’incontro con la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Claudia Giudici, che ha illustrato compiti e attività dell’ufficio e presentato l’Assemblea delle ragazze e dei ragazzi attiva in Emilia-Romagna, strumento di partecipazione giovanile promosso proprio dalla Garante.

L’iniziativa “Porte Aperte in Assemblea legislativa” mira ad avvicinare i giovani alle istituzioni regionali, favorendo la conoscenza dei processi decisionali, del dibattito democratico e del ruolo della politica nel governo del territorio.

Un’esperienza formativa che trasforma la visita istituzionale in un’occasione concreta di educazione civica, con l’obiettivo di rendere le nuove generazioni protagoniste consapevoli della vita pubblica.