Successi e podi per il Nuoto Club 91 Parma al meeting “Città di Sassuolo”

Ottimi riscontri, medaglie e segnali di crescita per gli atleti del Nuoto Club 91 Parma e di NS Emilia, protagonisti all’11° Città di Sassuolo, disputato il 22 febbraio. La squadra, accompagnata dal tecnico Davide Varoli, ha conquistato numerosi piazzamenti sul podio, confermando il buon momento di forma del gruppo e la qualità del lavoro svolto in vasca.

Tra le prestazioni più brillanti spicca quella di Matilde Zonin, sempre più competitiva nella categoria Ragazze: per lei doppia vittoria nei 50 rana, chiusi in 35.79, e nei 100 rana con il tempo di 1.18.80, oltre al terzo posto nei 200 rana.

Risultati di rilievo anche per Valentina Sarais nella categoria Assolute, capace di migliorare il proprio personale nei 200 stile libero con il tempo di 2.09 e di conquistare l’argento sia nei 200 sia nei 400 stile libero.

Doppio bronzo per Martina Bellarosa nelle gare Assolute dei 200 farfalla e dei 400 misti, mentre Valentina Meli ha ottenuto il terzo posto nei 100 stile libero.

Nella categoria Ragazzi, infine, arriva una significativa doppietta nei 200 rana grazie alle prestazioni di Iulian Urusciuc e Gianni Paolo Marconi, rispettivamente argento e bronzo.

Un bilancio complessivamente positivo per la squadra, che torna dalla competizione con risultati importanti e indicazioni incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Nella foto, da sinistra Martina Bellarosa e Matilde Zonin.