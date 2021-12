Successo a Parma della formazione on line alle imprese: ultimo appuntamento il 20 gennaio su Brexit

Sono più di duecento le imprese di Parma interessate a saperne di più in tema di legislazione e tecnica doganale negli scambi con l’estero e che hanno intrapreso un percorso formativo di quattro appuntamenti che, iniziato a novembre, terminerà a gennaio 2022.

L’iniziativa è stata ideata e realizzata in forza della convenzione siglata tra la l’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli – Ufficio di Parma e la Camera di commercio che prevede attività formative e informative rivolte alle imprese per favorire la più ampia diffusione di conoscenze in materia doganale, con riferimento alla normativa, alla prassi e agli adempimenti, e con lo scopo di promuovere i servizi offerti alle imprese dall’Agenzia, soprattutto in materia di telematizzazione delle procedure e fruizione delle agevolazioni fiscali nei settori di competenza.

I primi tre incontri, particolarmente graditi dalle imprese che sono intervenute online con quesiti su casistiche concrete, sono stati condotti dal dott. Antonio Anghelone, funzionario ADM dell’Ufficio di Parma e responsabile del reparto Assistenza e Informazione agli utenti. Le sue docenze hanno riguardato: la classificazione delle merci secondo la tariffa doganale europea TARIC e il connesso trattamento fiscale delle merci, l’origine delle merci: regolamentazione, certificazione e responsabilità degli operatori, l’Operatore Economico Autorizzato AEO: procedure della certificazione e opportunità per le aziende.

Il 20 gennaio, dalle ore 15 alle ore 17, il dott. Giuseppe Condina responsabile Tributi, Antifrode e Controlli dell’Ufficio di Piacenza, terrà l’intervento “La BREXIT e le nuove regole operative da e verso la Gran Bretagna”.

Ma non finisce qui: è allo studio il rinnovo della convenzione in atto tra i due enti, che preveda attività e servizi più articolati da mettere in campo, di potenziale interesse per le imprese di Parma: maggiori informazioni da veicolare anche attraverso i canali camerali su servizi e adempimenti periodici per il commercio con l’estero, nonché un confronto strutturato sulle principali esigenze e difficoltà operative segnalate alla Camera dalle imprese.

Per le imprese interessate all’ultimo webinar di gennaio le iscrizioni sono ancora aperte. Per informazioni: www.pr.camcom.it, promozione@pr.camcom.it, tel. 0521 210280.246.