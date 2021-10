Successo del corso per diventare micologo professionista

Sono 29 i futuri micologi che hanno superato l’esame di accesso al secondo anno, molti dei quali con provenienza da varie parti d’Italia: hanno potuto frequentare con profitto il corso grazie ad una consolidata organizzazione, basata sulla formazione a distanza, per quanto riguarda la teoria, e alla formula stanziale, sviluppata nei fine settimana, soprattutto per la raccolta, la cernita e la determinazione fungina.

Ricchi di sollecitazioni micologiche, come sempre, i boschi di Borgotaro, particolarmente ricchi di biodiversità; sono stati per mesi i veri laboratori all’aperto del corso. Corpo docente di grande esperienza, molto preparato sotto il profilo scientifico: Pierluigi Fedele (Comandante Corpo Carabinieri Forestali Parma), Fabrizio Negri (AUSL Parma, direttore scientifico), Cinzia De Luca e Giovanni Rossi (AUSL Parma), Sandro Mazzola (AUSL Pisa e Univ. Pisa), Maria Silvia Presi (AUSL Bologna), Enrico Ponzi (Passerini Parma) ed Enrico Circelli (micologo libero professionista e produttore).

Coordinatore delle attività e “tutor micologico” per le ricerche in loco, Mauro Delgrosso, di Forma Futuro. Visto il successo dell’edizione in fase di svolgimento, si sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del corso, che si attiverà da gennaio 2022, ripetendo la formula dell’edizione 2021.