Successo per il torneo pre baseball softball Avis a Parma

La Crocetta vince la seconda edizione della manifestazione organizzata dal Gruppo Oltretorrente

di Tatiana Cogo

Sabato 22 novembre, alla palestra “Toscanini” di via Cuneo a Parma, si è svolta la seconda edizione del torneo pre baseball softball Avis, organizzata dal Gruppo Oltretorrente baseball e softball con il sostegno dello sponsor Conad di largo Visconti. L’evento ha registrato un grande successo di partecipazione e entusiasmo tra i giovani atleti.

Al torneo hanno preso parte le squadre del Parma 2001 (società del Gruppo Oltretorrente), della Crocetta e del Collecchio, che si sono affrontate in tre incontri durante la giornata. Al termine della competizione, la classifica finale ha visto prevalere la Crocetta, seguita dal Parma 2001 al secondo posto e dal Collecchio in terza posizione.

Oltre all’aspetto sportivo, il torneo ha avuto anche un importante valore solidale: le squadre partecipanti e lo sponsor hanno devoluto un contributo a favore dell’Associazione Volontari Italiani Sangue (Avis). Alle premiazioni hanno presenziato il presidente di Parma 2001 Michele Reverberi e il dirigente dell’Avis Comunale Ramuschi, sottolineando l’importanza dell’iniziativa sia per lo sport giovanile sia per la promozione della cultura del dono.


