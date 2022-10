Successo per “Sulla Strada del Giglio” a Colorno nel fine settimana

A Colorno, la bella cittadina battezzata come la piccola Versailles italiana dei duchi di Parma, si è chiusa con successo, nel week-end appena trascorso, la nuova edizione di “Sulla Strada del Giglio”, un vero e proprio “mercato” straordinario (a ingresso libero), che ha raccolto, in questa prima edizione autunnale, moltissime presenze, confermandosi manifestazione capace di fornire risposte a un pubblico amante del verde.

Operatori del settore, appassionati del territorio, curiosi si sono dati appuntamento il 15 e 16 ottobre per la due giorni di Nel Segno Del Giglio, organizzata dall’Associazione culturale Via King, con il patrocinio del Comune di Colorno e in collaborazione con Proloco e Antico mercato contadino di Colorno, che si è svolta in Piazza Garibaldi, nelle aree circostanti la splendida Reggia e nelle vie del centro storico. Qui i visitatori hanno potuto ammirare e acquistare varietà antiche, tradizionali e nuove di piante e fiori, artigianato di qualità, arredo da giardino, prodotti di piccoli produttori alimentari.

I numeri registrati in questa edizione, che superano le migliaia, raccontano il successo della manifestazione per la partecipazione di pubblico, ma anche per la qualità degli espositori, una settantina, provenienti da diverse Regioni italiane.

Soddisfazione dell’amministrazione comunale. “La manifestazione – tiene a sottolineare il Sindaco Christian Stocchi – ha registrato un notevole successo, con un’ampia partecipazione di pubblico. Piante, fiori, ma anche opere d’arte e molto altro ancora. Un concerto di profumi, suggestioni e colori ha riempito il centro di Colorno in una coinvolgente atmosfera di festa. Un ulteriore tassello che va ad arricchire il sempre più ricco e articolato programma di eventi colornesi. Un grazie agli organizzatori: l’iniziativa merita certamente di essere riproposta”.

“Sulla Strada del Giglio – aggiunge Danilo Biacchi dell’Associazione culturale che ha curato l’organizzazione della mostra-mercato – ha visto una partecipazione di pubblico davvero significativa con un autentico, inaspettato pienone nel pomeriggio di domenica. L’esito positivo di questa edizione è confermato anche dagli espositori che sono stati premiati dai visitatori con l’apprezzamento e l’acquisto di fiori e piante tradizionali, antiche, insolite e da collezione”.

La macchina organizzativa a Colorno tuttavia non si ferma e già si inizia a progettare la 28a edizione di “Nel Segno Del Giglio”. La nota mostra – mercato dedicata al giardinaggio di qualità si svolgerà il 21-22-23 aprile 2023 nella splendida location del parco della Reggia, incluso nel circuito dei “Grandi Giardini Italiani” e già palazzo ducale di Maria Luigia d’Austria, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla.

Info: Fb @nelsegnodelgigliocolorno / IG @nelsegnodelgiglio

www.nelsegnodelgiglio.it

info@artourparma.it tel. 0521 313300