Sulla pagina fb dell’Università per il ciclo “Parma città universitaria cresce” è di scena “la città teatro”

È “La città teatro” l’argomento del terzo appuntamento fb di “Parma Città Universitaria cresce”, il ciclo d’incontri tematici con i nuovi partner del progetto pensato da Ateneo e Comune di Parma per strutturare una città e un territorio sempre più a misura di universitari.

Giovedì 8 aprile alle 18, sulla pagina Facebook dell’Università di Parma, saranno di scena Associazione MicroMacro, Fondazione Teatro Due, Lenz Fondazione e Teatro del Cerchio: le realtà protagoniste si racconteranno e si confronteranno con gli studenti e il pubblico in genere sul tema scelto; presenteranno i loro progetti per gli studenti e si soffermeranno anche sul digitale come opportunità, in un momento in cui gli eventi e gli spettacoli “in presenza” sono sospesi.

Interverranno Beatrice Baruffini dell’Associazione Micro Macro, Paola Donati, Direttrice di Fondazione Teatro Due, con Giacomo Giuntini, Elena Sorbi, Curatrice progettuale di Lenz Fondazione, e Mario Mascitelli, Direttore del Teatro del Cerchio.

L’incontro sarà moderato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra e da Roberto Panzera del Consiglio degli Studenti dell’Ateneo.

Il ciclo “Parma Città Universitaria cresce” si chiuderà giovedì 22 aprile con “Vivi Parma con trasporto”, con Infomobility e TEP.